Taches brunes sur la peau : sont-elles dangereuses pour la santé ?

Des taches brunes, plus ou moins étendues, peuvent apparaître sur différentes zones du corps : les bras, le visage, les mains… Mais ce trouble de la pigmentation est-il dangereux pour la santé ?

Même si elles sont aussi appelées «tâches de vieillesse», les taches brunes sont principalement causées par une exposition répétée et prolongée au soleil.

En effet, elles sont liées à une accumulation de mélanine, un pigment naturel responsable entre autres de la coloration de la peau. Dans la majorité des cas, elles touchent surtout les femmes et les hommes de plus de 40 ans, et même si elles peuvent être inesthétiques, elles ne sont pas dangereuses pour la santé.

Toutefois, il faut rester vigilant car les taches brunes peuvent être confondues avec un mélanome, une tumeur maligne du système pigmentaire de la peau, qui se manifeste le plus souvent par la présence d'une tache de couleur brun foncé. Pour distinguer les deux, il faut consulter un dermatologue.

Les taches brunes peuvent être traitées grâces à un traitement au laser, ou avec un peeling dépigmentant réalisé par un professionnel. Pour prévenir l’apparition des taches brunes, il est indispensable d’utiliser une crème solaire adaptée à son type de peau et de ne pas s’exposer trop longtemps et trop souvent aux UV.