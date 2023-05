CBD, HHC, H4CBD, CBG, CBN... Tout comprendre à ces dérivés du cannabis

Même si le HHC risque d'être un jour interdit à la vente, il se classe dans la même famille que le CBD, le H4CBD, le CBG et le CBN, à savoir un dérivé du cannabis. Mais quelles sont leurs différences ? CNEWS vous explique.

HHC, CBD, H4CBD, CBG et CBN : tous sont des dérivés légaux du cannabis, appelés cannabinoïdes, mis en vente légalement dans des boutiques ou sur internet. Alors que certains vont peut-être être bientôt interdits, voici ce que vous devez savoir sur ces molécules dérivées du THC, la principale substance active du cannabis.

le cbd

Aussi appelé cannabidiol, il est le plus connu des cannabinoïdes et n'est pas psychoactif, contrairement au tétrahydrocannabinol (THC). Le plus souvent, il est utilisé pour ses effets relaxants sur des douleurs physiques mais aussi sur des douleurs psychiques. Par exemple, il est favorable à la réduction de l'anxiété.

Il se décline sous plusieurs formes : feuilles séchées, huiles essentielles ou encore biscuits. En France, la détention de CBD est légale depuis 1990. Mais ces dernières années, la substance a connu une forte popularité, à tel point que les boutiques spécialisées dans la vente à base de produits CBD sont passées de 400 à 1.800 en un an en France, selon une étude de 2022 du leader français High Society.

le hhc

L'hexahydrocannabinol a des effets semblables à ceux du THC, la substance au cœur des effets psychoactifs du cannabis. De synthèse, il n'est pas présent naturellement dans la plante du cannabis, il a été créé en laboratoire.

C'est une des raisons qui ont poussé le ministre de la Santé, François Braun, a jugé «anormal» que les produits à base de HHC soient en vente libre. Ils devraient donc passer sur la liste des produits stupéfiants.

Sous forme de fleurs séchées, d'huiles, de résines ou de e-liquides pour cigarettes électroniques, les produits à base de HHC ont suscité une forte demande.

Son essor représente de «potentiels risques sanitaires et sociaux», a noté l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) dans un rapport mi-avril. Certains pays européens (Finlande, Pologne ou Autriche) l'ont déjà interdit.

le h4CBD

Il est tout simplement un dérivé du CBD. A l'instar du HHC, il est également hydrogéné et donc élaboré chimiquement. Comme ses cousins, il a des propriétés apaisantes et peut être consommé comme anti-inflammatoire et peut soulager les douleurs musculaires.

le cbn

Le cannabinol est formé lorsque le THC est dégradé sous l'effet de la lumière ou de l'oxygène. Il n'est pas naturellement présent dans la plante du cannabis mais résulte d'un processus particulier. Même s'il résulte du THC, celui-ci n'est pas psychoactif et n'apporte pas cette sensation d'euphorie.

Souvent présent dans des plants de chanvre anciens, sa concentration ne peut être extraite en grande quantité. Du côté de ces effets, il peut aider les personnes asthmatiques à mieux respirer et peut améliorer le sommeil.

le cbg

Naturellement présent dans le chanvre, le cannabigerol, tout comme le CBN, ne crée pas d'effets dits «planants». Il peut faire naître une sensation d'apaisement et peut lutter contre certaines bactéries et certains champignons.