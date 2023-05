Sclérose en plaques : voici les principaux symptômes qui doivent vous alerter

A l’occasion de la journée mondiale de la sclérose en plaques, une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central et qui touche environ 120.000 patients en France, voici un rappel des premiers symptômes qui doivent vous alerter.

La sclérose en plaques (SEP) touche environ 120.000 patients en France, avec une incidence d’environ 2.000 à 3.000 nouveaux cas par an. Il s’agit d’une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central (le cerveau et la moelle épinière), globalement diagnostiquée entre 20 et 40 ans et dont les trois quarts des malades en France sont des femmes.

Si de nombreux progrès ont été réalisés au cours de la décennie, notamment dans le domaine du diagnostic et des traitements, les symptômes sont variés et souvent invisibles, et aucun traitement ne guérit la sclérose en plaques, même si certains existent pour améliorer le quotidien des malades.

Une fatigue intense et des troubles moteurs

Les premiers symptômes de la maladie peuvent être très variés. Elle peut débuter par des signes différents selon la localisation des plaques de démyélinisation. Il peut s’agir d’une baisse de la vision d’un œil, de troubles des mouvements et de la marche, de sensations de picotements ou d’engourdissement, voire des fourmillements.

On peut aussi parfois observer des troubles de l’équilibre, des troubles urinaires, ou encore des contractions ou des faiblesses musculaires. Une fatigue intense est également souvent présente. Toutefois, ces signes observés au début de la maladie varient selon l’emplacement des lésions dans le cerveau ou dans la moelle épinière.

Par ailleurs, des infections virales pourraient jouer un rôle favorisant, de même qu’un déficit en vitamine D, comme le laisse suspecter la plus grande fréquence de la sclérose en plaques dans les pays du Nord moins ensoleillés. Cependant il n’est pas prouvé qu’un apport supplémentaire en vitamine D diminue le risque de développer la maladie.

Consultation neurologique et IRM

Lorsque les premiers symptômes surviennent, un bilan est réalisé : outre l’examen neurologique clinique lors de la consultation médicale, il peut comporter des prélèvements sanguins et un examen d’imagerie indolore du cerveau et/ou de la moelle épinière en imagerie par résonance magnétique (IRM).

Le bilan initial est réalisé par le médecin généraliste, en lien avec un neurologue, seul ce dernier étant autorisé à prescrire les traitements de fond, et un médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation. La prise en charge globale de la SEP fait intervenir diverses catégories de professionnels de santé, notamment médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes...

En cas de symptômes, une ligne téléphonique dédiée est disponible au 01.43.90.39.39, et un numéro d’écoute auprès de la Ligue française contre la sclérose en plaques a été mis en place au 08.10.80.89.53.