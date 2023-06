Métapneumovirus : quelle est cette infection qui inquiète les scientifiques ?

Virus peu connu du grand public, le métapneumovirus a causé de nombreuses infections respiratoires aux Etats-Unis, provoquant l’inquiétude des spécialistes pour le futur.

Après un hiver marqué par les épidémies de grippe et de Covid-19, un autre virus a fait son apparition au printemps : le métapneumovirus.

Ce dernier provoque sensiblement les mêmes symptômes : infection pulmonaire inférieure, toux sèche, écoulement nasal, mal de gorge et fièvre, et prend de l'ampleur.

Une menace sous-estimée, selon les spécialistes

Selon les systèmes de surveillance des virus respiratoires des États-Unis, le métapneumovirus a provoqué une hausse sensible des admissions en soins intensifs. Sont plus particulièrement concernés les jeunes enfants et les personnes âgées, plus vulnérables face à ces infections.

D'après les autorités sanitaires américaines, 11% des patients testés dans les hôpitaux y étaient positifs. Selon leurs estimations, cela correspond à une hausse de 36% par rapport au pic saisonnier de métapneumovirus d’avant la pandémie, qui était alors de 7%.

Cependant, la plupart des personnes qui l'ont attrapé ne savaient probablement même pas qu'elles en étaient porteuses, puisqu'elles se font rarement tester en dehors des hôpitaux. Et contrairement au Covid-19 et à la grippe, il n'y a pas de vaccin ou de médicaments antiviraux pour traiter ce métapneumovirus (HMPV).

Des pneumonies graves dans certains cas

Ses symptômes sont dans la plupart des cas bénins, mais peuvent dégénérer en pneumonie chez les plus fragiles. Les jeunes enfants, les seniors et les personnes immunodéprimées sont les plus exposés au développement de symptômes graves nécessitant une hospitalisation.

Diane Davison, avocate originaire de Baltimore et âgée de 59 ans, a contracté ce virus début avril. Pensant être atteinte du Covid, elle a passé plusieurs tests, tous négatifs. Immunodéprimée, elle a été envoyée aux urgences par son médecin, où des analyses sanguines ont révélé qu’elle était porteuse du HMPV.

Dans une interview donnée à CNN, elle a déclaré ne plus pouvoir parler au téléphone, «j’entrais dans une toux violente au point où je vomissais presque».

Le métapneumovirus a été découvert aux Pays-Bas en 2001 sur des enfants atteints d’infections respiratoires inexpliquées. Un examen plus approfondi des gènes du virus a révélé un proche parent : le métapneumovirus aviaire, qui infecte les oiseaux.

Les scientifiques pensent qu’il est probablement passé des oiseaux aux humains, et aurait évolué à partir de cette mutation. Des chercheurs ont également analysé des échantillons de sang entreposés depuis 1958, et ils ont démontré que ce virus circulait déjà depuis au moins un demi-siècle.