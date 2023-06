Paresthésie ou fourmillements : voici les 5 symptômes qui doivent vous alerter 

Quand on adopte une mauvaise posture, il est fréquent «d’avoir des fourmis» dans les jambes ou les bras. Mais ces fourmillements, appelés paresthésies, peuvent dans certains cas être plus préoccupants.

la main et le poignet : syndrome du canal carpien

Si les fourmillements se manifestent dans les doigts et au niveau du poignet, et que vous constatez une sensation de brûlure, pouvant aller jusque dans l’avant-bras, cela peut être lié à une compression du nerf médian dans le tunnel carpien. Le syndrome du canal carpien touche plus fréquemment les personnes de plus de 50 ans.

la bouche : l'hypoglycémie

La paresthésie peut également survenir sur le visage, en particulier au niveau de la bouche. Si vous avez également des tremblements, des suées, et des vertiges, il peut s’agir simplement d’une hypoglycémie. Pour calmer ces symptômes, il faut alors rapidement manger du sucre et s’allonger quelques instants.

la moitié du corps : un risque d'AVC

Si vous ressentez des fourmillements soudains sur la moitié du visage, sur un seul bras et/ou sur la jambe du même côté, il faut très rapidement consulter car c'est peut-être le signe annonciateur d'un accident vasculaire cérébral ou AVC. Des troubles de la parole et de l’équilibre peuvent aussi apparaître.

les pieds et les mains : une carence en vitamine B12

Une carence sévère en vitamine B12 peut causer des fourmillements, souvent dans les pieds et les mains. Pour rappel, la vitamine B12 est notamment impliquée dans la protection et la régénération des nerfs. Les fruits de mer, les abats, et les oeufs sont particulièrement riches en vitamines B12.

tout le corps : une crise de spasmophilie

Quand on fait une crise de spasmophilie - aussi appelée syndrome d'hyperventilation ou attaque de panique -, des picotements ou des fourmillements au niveau des pieds, des jambes, des mains et du visage, ont tendance à se manifester. Ce symptôme s'accompagne généralement de tremblements et d'une difficulté à respirer.