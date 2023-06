Sel d'Epsom : voici ses 6 bienfaits surprenants sur la santé

Découvert au 17e siècle, le sel d'Epsom est devenu célèbre en raison de ses nombreux bienfaits. Longtemps oublié, il fait aujourd'hui son retour dans les centres d'esthétique grâce à ses propriétés bénéfiques.

Initialement utilisé pour ses propriétés laxatives et détoxifiantes, le sel d'Epsom est désormais apprécié pour ses vertus relaxantes. Depuis sa découverte par un agriculteur dans les années 1600, ce sel est devenu un ingrédient populaire de santé dans les traitements de la peau pour soulager les douleurs musculaires, l'inflammation et le stress.

Le sel d'Epsom, également connu sous le nom de sulfate de magnésium, est un composé minéral qui se présente sous la forme de petits cristaux blancs et inodores qui se dissolvent facilement dans l'eau. Ces cristaux sont composés à 99 % de sulfate de magnésium hydraté, le 1 % restant étant constitué de traces d'autres sels minéraux.

APAISE LE CORPS ET L'ESPRIT

Idéal pour un bien-être de corps et d'esprit, le composé minéral contenu dans le sel d'Epsom participe à de nombreux mécanismes physiologiques qui peuvent aider à réduire le stress, l'anxiété et améliorer la qualité du sommeil. Pour se sentir apaisé et détendu, il est recommandé de prendre un bain de 30 minutes avec deux tasses de sel d'Epsom dans de l'eau bien chaude.

SOULAGE LES DOULEURS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES

L'apaisement procuré par le sel d'Epsom agit également sur les tissus, les muscles, les tendons et les articulations. Cela permet de soulager les courbatures, les crampes, les contractures musculaires ainsi que les douleurs articulaires, les rhumatismes, le lumbago et la sciatique.

AMÉLIORE LA CIRCULATION SANGUINE

Le sel d'Epsom contribue également à une meilleure circulation sanguine, ce qui en fait un allié pour soulager les jambes lourdes et les pieds gonflés. Il serait également bénéfique pour la santé cardiaque en réduisant la pression artérielle et favorisant une bonne circulation sanguine, ce qui peut prévenir les maladies cardiovasculaires.

COMBAT LA CONSTIPATION

Le sel d'Epsom possède des vertus laxatives pour soulager la constipation occasionnelle. Il agit en augmentant l'eau dans les intestins, ce qui ramollit les selles et facilite leur passage. Cependant, il est fortement recommandé de consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser le sel d'Epsom comme laxatif.

TRAITE LES PROBLÈMES DE PEAU

Le sel d'Epsom est purifiant et a la capacité d'absorber les toxines du corps. De plus, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes, il peut être utilisé pour traiter divers problèmes de peau tels que l'acné, l'eczéma et le psoriasis. Un gommage maison peut être réalisé en mélangeant une demi-tasse de sel d'Epsom avec une demi-tasse d'huile d'olive ou d'huile de coco, puis en appliquant le mélange sur une peau humide.

Combat le rhume et la grippe

Il a également été constaté que les bains chauds au sel d'Epsom contribuent à combattre les infections grippales. Grâce à leur effet relaxant, ils améliorent le bien-être et favorisent un sommeil de qualité, ce qui peut accélérer le processus de guérison en cas de rhume ou de grippe. Pour avoir un boost immunitaire, certaines stations thermales et centres d'hydrothérapie proposent des bains flottants au sel d'Epsom, qui agissent comme un puissant stimulant pour le système immunitaire.

Cependant, il est important de noter que bien que l'utilisation occasionnelle du sel d'Epsom soit généralement sans danger, il existe quelques contre-indications. Les personnes souffrant de problèmes rénaux, cardiaques ou hépatiques ne doivent pas l'utiliser, tout comme les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes allergiques.

En France, le sel d'Epsom peut être acheté dans la plupart des pharmacies et de nombreux magasins de produits naturels. Certains supermarchés en proposent également. Il est important de choisir un sel d'Epsom de qualité afin de garantir ses bienfaits et sa pureté. Veillez à vérifier la provenance et la qualité du produit avant de l'acheter.