Insolations et coups de chaleur : voici 5 conseils pour les éviter

Depuis ces dernières années, les étés sont de plus en plus chauds, les vagues de chaleur se succèdent et le nombre de décès dus à la chaleur augmente.

Une insolation ou un coup de chaleur se produit lorsque le corps ne parvient plus à réguler sa température, pouvant atteindre plus de 41°C, ce qui peut avoir des conséquences graves, voire fatales pour l'organisme.

En 2021, en France, 239 personnes sont décédées pendant les périodes de canicules, selon Santé publique France. Cependant, il existe des gestes simples pour prévenir les risques d'insolation et de coup de chaleur.

LIMITER SON EXPOSITION AU SOLEIL

Toute l'année, l'attente de voir apparaître des rayons de soleil est longue. Cependant, une exposition excessive au soleil pendant les périodes chaudes est fortement déconseillée. Il est préférable d'éviter de rester en plein soleil entre 11h et 15h, les heures les plus chaudes de la journée.

Il est recommandé de rester à l'intérieur ou de limiter les expositions au soleil à des durées courtes. Si un déplacement est nécessaire pendant ces heures, il est important de rester à l'ombre autant que possible et de protéger sa tête avec un chapeau à larges bords.

S'HYDRATER ET MANGER CORRECTEMENT

Il peut sembler évident, mais pendant l'été, on a tendance à moins s'hydrater. Les boissons sucrées ne sont pas suffisantes, il est nécessaire de boire de l'eau pour une hydratation adéquate. Bien s'hydrater et bien manger réduit les risques d'insolation.

Pour vérifier si l'on est correctement hydraté, il est possible de se référer à la couleur et à l'odeur de nos urines. Si elles sont moins fréquentes et plus concentrées, c'est-à-dire plus sombres que d'habitude, cela indique un début de déshydratation. Si boire de l'eau est difficile, manger des aliments riches en eau comme le concombre, la tomate, la courgette ou la pastèque peut être une alternative, mais l'eau reste le meilleur moyen de s'hydrater.

CONSERVER UN LOGEMENT FRAIS

Santé publique France recommande de maintenir son logement frais en fermant les volets pendant la journée et en créant des courants d'air. Certaines astuces traditionnelles peuvent également être utiles, comme humidifier un drap et le placer devant chaque fenêtre du logement, ou disposer des bassines d'eau un peu partout dans le logement pour le rafraîchir sans avoir recours à la climatisation.

Il est également possible de se rafraîchir en mouillant son corps, notamment le visage et les avant-bras, plusieurs fois par jour, ou en prenant des douches fraîches sans qu'elles soient trop froides, car cela inciterait le corps à réguler sa température et annulerait l'effet recherché.

ÉVITER LES EFFORTS PHYSIQUES EN CAS DE FORTE CHALEUR

Pendant une période de forte chaleur, pratiquer un jogging en milieu de journée est une très mauvaise idée. De même, travailler en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur intense comporte un risque qu'il ne faut pas négliger. Si votre travail nécessite des efforts physiques, il est essentiel de continuer à s'hydrater régulièrement avec de l'eau légèrement salée pour compenser la perte d'eau et de sels minéraux due à la transpiration.

FAIRE ATTENTION À LA CONSOMMATION D'ALCOOL

En été, l'envie de boire un cocktail frais pour se rafraîchir peut donner l'impression de se désaltérer sur le moment. Cependant, l'alcool ne permet pas une hydratation adéquate. De même, le café et les boissons sucrées désaltèrent nettement moins qu'un verre d'eau.

RECONNAÎTRE LES SIGNES D'UNE INSOLATION

Pendant les périodes de forte chaleur, il est possible de reconnaître les signes d'une insolation ou d'un coup de chaleur, tels que des sueurs abondantes, de la fièvre, des maux de tête, des nausées, des vomissements et des vertiges pouvant aller jusqu'à la perte de connaissance.

Ce sont les signes d'une déshydratation grave. En cas de présence de ces signes, il est important de déplacer la personne dans un endroit frais et de la rafraîchir en utilisant la ventilation, l'aspersion d'eau froide ou l'application d'une serviette humide. L'objectif est d'éviter que la température corporelle ne dépasse 41°C, car cela peut avoir des conséquences graves, voire mortelles.

Pendant les périodes de fortes chaleurs, la plate-forme téléphonique Canicule Info Service est ouverte tous les jours de 9h à 19h au 08 00 06 66 66. Le site du ministère des Solidarités et de la Santé répond à toutes les questions et est régulièrement mis à jour.