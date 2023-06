Cette erreur que l'on fait tous en servant les boissons pétillantes 

Bière, soda, champagne… Quand on se sert une boisson pétillante, on a souvent le réflexe de pencher son verre afin d’éviter qu’il y ait trop de mousse. Mais ce geste peut avoir des conséquences sur le système digestif.

On a tous, ou presque, déjà penché son verre machinalement avant de se servir du soda ou du champagne. Et pour cause, ce geste simple permet de limiter la production de mousse en surface.

Cependant, cette habitude peut provoquer plusieurs désagréments intestinaux, comme notamment des ballonnements et des brûlures d’estomac.

Comme l’explique Nico L’Alchimiste, influenceur spécialisé dans les boissons alcoolisées, en inclinant son verre, on empêche les bulles d’exploser.

Résultat, «tout le gaz reste prisonnier à l’intérieur de la boisson». Pour limiter ces douleurs abdominales, il conseille donc de servir sa boisson pétillante à la verticale, et d'attendre que la mousse retombe.

De cette manière, la boisson va se dégazer en grande partie, tout en conservant son pétillant, et on évite ainsi de créer une véritable soirée mousse dans son ventre.