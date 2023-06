Voici les 5 maladies les plus fréquentes l'été 

Le retour des beaux jours ne vous met pas à l’abri des maladies. Les bactéries et les virus circulent également pendant la période estivale. Voici les pathologies les plus fréquentes.

L’angine

L’angine peut se manifester tout au long de l’année, y compris pendant la belle saison. En été, cette inflammation des amygdales est souvent due aux chocs thermiques, lorsque les écarts de température entre l’intérieur et l’extérieur sont importants.

L’otite externe

Autre maladie susceptible de gâcher nos vacances d’été : l’otite externe. Après une baignade en mer ou à la piscine, de l'eau peut stagner dans le conduit auditif, et ainsi favoriser la prolifération des bactéries ou des champignons.

L’intoxication alimentaire

L’intoxication alimentaire est une affection courante l'été. Et pour cause, les germes se développent plus rapidement quand il fait chaud. Pour limiter les risques, il est essentiel de respecter la chaîne du froid et de bien cuir les aliments. Soyez très vigilant avec la viande, les œufs, et la charcuterie.

La cystite

L’été rime aussi avec infection urinaire, ou cystite. Pendant cette période, on transpire plus et on ne boit pas forcément davantage. Résultat, les urines sont plus concentrées, on va moins souvent aux toilettes, et on élimine moins les germes présents dans la vessie.

L’herpès labial

L’exposition au soleil est l’un des principaux facteurs déclencheurs de l’herpès labial, ou bouton de fièvre, surtout si vous avez déjà contracté ce virus (VHS-1) dans le passé. Pour réduire le risque de récidive, pensez à appliquer un stick solaire sur vos lèvres.