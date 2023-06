«Asthme d’orage» : quel est ce phénomène dont souffrent les allergiques aux pollens ?

Les orages ont eu des conséquences sur les personnes allergiques aux pollens qui ont pu ressentir une gêne respiratoire ces dernières semaines, pile lorsqu’un temps orageux se rapprochait de l’Hexagone.

Les allergiques aux pollens vivent des printemps compliqués, à plus forte raison lorsque ceux-ci sont accompagnés par des climats orageux. En Île-de-France, plusieurs hôpitaux ont vu de nombreux patients admis après des crises d’asthme.

Toutefois ce phénomène reste rare. Et pour cause, plusieurs éléments sont à l’origine du déclenchement des «asthmes d’orage», qui ne surviennent pas systématiquement en cas de climat orageux.

«Les facteurs météorologiques habituellement mis en cause combinent des pluies importantes, des charges électriques dans l’atmosphère liées à l’orage, et des rafales de vent», a expliqué Santé publique France, relayée par Ça m’intéresse.

En France, plus de 4 millions de personnes sont asthmatiques, et près d’un adulte sur trois est allergique aux pollens, observe Santé publique France.

L’université de Harvard explique que ce type de crise peut commencer ou s’aggraver après un orage.

«Ce phénomène peut survenir chez toute personne souffrant d’asthme, mais il affecte le plus souvent les personnes atteintes de rhinite allergique saisonnière, que beaucoup de gens connaissent sous le nom de rhume des foins ou d’allergies», a précisé la célèbre faculté, relayée par le magazine.

Les particules brisées par la foudre rentrent plus facilement

Les personnes sujettes aux allergies aux pollens voient déjà leurs yeux et leurs voies respiratoires mises à rude épreuve. L’orage vient alors aggraver la situation, et pour cause : le vent froid amène les pollens présents dans l’air à se concentrer dans les nuages où l’atmosphère est humide.

Les particules sont alors brisées par la foudre à une taille minuscule qui leur permet de pénétrer beaucoup plus facilement dans les sinus, le nez et les poumons.

Ensuite, ce sont les rafales descendantes qui amènent ces fragments de pollens en grande quantité autour des personnes. Si c’est dernières sont allergiques aux pollens ou asthmatiques, c’est là que les problèmes respiratoires peuvent survenir. Heureusement, ces particules sont dispersées par la pluie, qui purifie l’air.

Les personnes à risque doivent impérativement vérifier la qualité de l’air avant tout effort physique.