Tabagisme : ambition, agenda, premières pistes… Tout savoir sur le programme national de lutte contre le tabac 2023-2027

Après un programme national de lutte contre le tabac (PNLT) efficace sur la période 2018-2022, le ministère de la Santé prépare une nouvelle version 2023-2027. Le cabinet du ministre François Braun détaille pour CNEWS les contours et les perspectives de ce plan d’actions attendu avant la fin de l'été.

Objectif : une génération sans tabac en 2032

Le 4 février 2021, le président de la République Emmanuel Macron a formulé le vœu d’une génération sans tabac en 2032. En d’autres termes, le chef de l’Etat entend réduire à moins de 5% la part de fumeurs chez les enfants nés depuis 2014 en 2032. Un objectif sur de bons rails, selon les premières évaluations faites par le ministère en charge de ce projet.

«On se rapproche quand même de l’objectif fixé par le président de la République pour 2032 d’une génération sans tabac. Le but est donc de mettre en place un certain nombre de mesures pour accélérer le mouvement vers cette ambition», explique à CNEWS une source au sein du cabinet du ministre de la Santé.

«L’idée est de s’afficher dans la continuité du PNLT 2018-2022 sur lequel il y avait un certain nombre d’objectifs qui n’ont pas été atteints. Sur le précédent PNLT, on avait ciblé l’objectif à 22% de fumeurs au total en France. Ce but n’a pas encore été atteint, on est autour des 25%», détaille cette source.

En effet, le PNLT 2018-2022 prévoyait d’abaisser à moins de 24 % la part des fumeurs quotidiens chez les 18-75 ans d’ici à 2020 et à moins de 22% d’ici à 2022. Cet échec est pourtant l’arbre qui cache la forêt car les résultats du précédent programme de lutte contre le tabac sont encourageants.

Les bons résultats du PNLT 2018-2022

D’après l’enquête Escapad 2022, le PNLT 2018-2022 a entrainé une baisse globale du tabagisme quotidien chez les adultes (de 26.9% en 2017 à 24.5% en 2022) et une baisse significative chez les jeunes de 17 ans (de 25.1% en 2017 à 15.6% en 2022). Outre cette dynamique positive, le plan a permis de multiplier le volume de traitements de substitution nicotinique pris en charge et le nombre de professionnels de santé prescripteurs.

Santé Publique France alerte sur un fort ralentissement de ces résultats positifs entre 2020 et 2022. Un phénomène que le ministère de la Santé explique par l’impact de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

«On a un certain nombre d’actions qui n’ont pas pu être mises en place avec la crise sanitaire, qui a ralenti leur déploiement. Le PNLT 2023-2027 va donc s’inscrire dans la continuité de ce qui était prévu dans le précédent programme. Il y a aussi de nouvelles mesures mais à ce stade, c’est encore un peu tôt pour les dévoiler car ça n’a pas été discuté et arbitré par toutes les parties», analyse le cabinet de François Braun.

Un PNLT relayé par le ministère de la santé cet été

Si les discussions autour du PNLT 2023-2027 sont toujours en cours et qu’«une date n’a pas encore été fixée», le ministère «a l’ambition de relayer le PNLT cet été».

Le cabinet du ministère de la Santé confirme une piste déjà évoquée par François Braun lui-même ces dernières semaines, à savoir l’interdiction des cigarettes jetables de type «puff».

«Au sujet des puffs, le ministre a déjà communiqué dessus pour annoncer son intention de porter l’interdiction. Cela n’a pas été complètement décidé encore mais c’est une mesure qui fait sens», révèle une source au sein du ministère pour CNEWS.