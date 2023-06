Brucellose : quels sont les symptômes de cette maladie contagieuse ?

La brucellose, une maladie d'importance mondiale, continue d'inquiéter les autorités sanitaires, touchant encore de nombreux pays à travers le monde. Quels en sont les symptômes ?

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 500.000 nouveaux cas de brucellose humaine sont recensés chaque année. Bien que la maladie soit maintenant rare en France, elle est principalement contractée dans des pays où la variante animale n'est pas suffisamment contrôlée ou à travers des aliments importés de ces régions.

Quelle est cette maladie ?

La brucellose est une anthropozoonose, une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme, le plus souvent par la consommation de lait non pasteurisé. Causée par des bactéries du genre Brucella, elle peut prendre une forme bénigne qui se résout spontanément, mais elle peut également devenir sévère et chronique.

Dans sa forme chronique, la brucellose peut durer plusieurs années et entraîner de graves conséquences neurologiques et cardiaques. Bien que la brucellose ne soit mortelle que dans de rares cas. En France, entre 16 et 32 cas de brucellose humaine ont été déclarés chaque année de 2011 à 2015.

L'infection peut rester silencieuse pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et se réactiver lors d'autres maladies ou événements de santé, elle se présente sous différents symptômes.

Fièvre

La fièvre est l'un des symptômes les plus caractéristiques de la brucellose. Elle peut apparaître de manière subite ou progressive et persister pendant des semaines, voire des mois, si la maladie n'est pas traitée. La fièvre peut s'accompagner de frissons, de sueurs nocturnes et d'un malaise général.

Fatigue et faiblesse

Les personnes atteintes de brucellose peuvent ressentir une grande fatigue et une faiblesse générale. Ces symptômes peuvent être débilitants et affecter la capacité à mener une vie normale. La fatigue peut persister même après la disparition d'autres symptômes.

Douleurs musculaires et articulaires

Les douleurs musculaires et articulaires sont courantes chez les personnes atteintes de brucellose.

Elles peuvent toucher différentes parties du corps, telles que les épaules, les genoux, les hanches et la colonne vertébrale. Les douleurs peuvent varier en intensité et être accompagnées de raideurs articulaires.

Symptômes gastro-intestinaux

Certains patients peuvent présenter des symptômes gastro-intestinaux tels que des maux d'estomac, des nausées, des vomissements et une perte d'appétit. Des symptômes tels que la constipation ou la diarrhée peuvent également se manifester.

Symptômes respiratoires

Chez certaines personnes atteintes de brucellose, des symptômes respiratoires peuvent survenir, tels qu'une toux persistante, une respiration sifflante ou une douleur thoracique. Ces symptômes sont moins fréquents mais peuvent se manifester chez les individus présentant une forme plus grave de la maladie.

Quel est le traitement pour une personne infectée ?

Une fois le diagnostic confirmé, le traitement de la brucellose humaine repose sur l'administration d'antibiotiques spécifiques pendant plusieurs semaines. Il n'existe pas de vaccin commercialisé pour l'homme.

les symptômes chez les animaux ?

Les bovins, les porcs, les chèvres, les moutons et les chiens sont principalement infectés par la brucellose. Chez les animaux, les symptômes sont souvent discrets, mais ils peuvent entraîner des avortements ou des problèmes de reproduction. Bien que les animaux guérissent généralement après un premier avortement et parviennent à donner naissance à une progéniture vivante, ils peuvent continuer à excréter la bactérie et la transmettre.