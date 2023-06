Faire la sieste régulièrement serait bon pour le cerveau, d'après une étude

Une nouvelle étude réalisée dans une université de Londres (Royaume-Uni) a révélé l’aspect bénéfique qu’ont les siestes en journée sur le cerveau.

Ne sous-estimez plus les bienfaits de la sieste. Une étude faite sur des personnes âgées de 40 à 69 ans a démontré que les sommes diurnes pourraient ralentir le rythme du ralentissement du cerveau lié à l’âge.

En moyenne, la différence de volume cérébral entre les adeptes des siestes en journée et les autres correspond à un vieillissement de 2,6 à 6,5 ans, ont révélé les analyses réalisées par MRC Unit for Lifelong Health & Ageing, à l'University College de Londres.

Grâce à cette étude publiée dans la revue Sleep Health, les chercheurs espèrent réduire la stigmatisation qui existant autour des siestes pendant la journée.



«Nos résultats suggèrent que, pour certaines personnes, les courtes siestes diurnes peuvent être une partie du puzzle qui pourrait aider à préserver la santé du cerveau au fur et à mesure que nous vieillissons», a indiqué le Dr Victoria Garfield, l’autrice principale de l’étude.

Un lien de causalité à trouver

Les analyses ont cherché à déterminer s'il existait une relation de cause à effet entre les siestes diurnes et la santé du cerveau.

Pour se faire, les chercheurs ont comparé sur 378.932 cobayes les mesures de la santé cérébrale et de la cognition des personnes génétiquement programmées pour faire la sieste, à celles des personnes ne présentant pas ces modifications de l'ADN.

Toutefois, les chercheurs n'ont trouvé aucune différence dans les résultats obtenus par les personnes programmées pour faire des siestes habituelles, lors de trois autres mesures de la santé du cerveau et des fonctions cognitives.

«Il s'agit de la première étude qui tente de démêler la relation de cause à effet entre les siestes diurnes habituelles et les résultats cognitifs et structurels du cerveau», a déclaré Valentina Paz, une deuxième autrice de l’étude.