Moustique-tigre : quels sont ces deux nouveaux virus qu’il est capable de transmettre ?

Des chercheurs de l'Institut Pasteur ont révélé que le moustique-tigre était désormais capable de transmettre les virus West Nile et Usutu.

Une découverte pour le moins inquiétante. Après la Dengue et le Chikungunya, le moustique-tigre aurait maintenant la capacité de transmettre les virus West Nile et Usutu. Ce qui pourrait représenter un problème majeur de santé publique.

Ces deux virus sont principalement transmis par le moustique Culex pipiens. Ils affectent les humains et les oiseaux. Et une recrudescence de ces virus est actuellement observée sur le territoire français.

Une découverte inattendue

Dans le cadre d'une étude de surveillance des moustiques menée dans la région Grand Est, les capacités de cinq espèces de moustiques à transmettre les virus West Nile et Usutu ont été mesurées. Le résultat est sans appel : le moustique-tigre en est également capable.

Chaque année, des millions d'oiseaux porteurs de ces virus effectuent d'importantes migrations, et traversent le nord-est de la France. En se nourrissant du sang des oiseaux, puis des humains, le moustique-tigre agit comme un intermédiaire, transmettant ainsi le virus de l'oiseau à l'Homme.

Comment contrôler ces transmissions ?

Selon la chercheuse Anna-Bella Failloux, cheffe de l'unité «Arbovirus et Insectes Vecteurs» de l'Institut Pasteur et coordinatrice de l'étude, les connaissances actuelles sur la répartition géographique du moustique-tigre, permettent d'établir une carte des zones à risque où les deux virus pourraient être transmis aux humains.

Il devient donc possible de renforcer la surveillance des moustiques et des oiseaux, en particulier dans les zones urbaines où le moustique-tigre est déjà présent. Cela permettra aux autorités sanitaires de détecter rapidement la présence des virus West Nile et Usutu, et de prendre des mesures préventives adéquates.

Cette découverte souligne l'importance cruciale d'une surveillance continue des menaces émergentes pour la santé publique.