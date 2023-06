Longe-côte : quels sont les bienfaits méconnus de ce type de marche pour la santé  ?

Très pratiqué pendant la période estivale, le longe-côte est une discipline complète qui présente de nombreux bienfaits pour la santé. Voici 6 bonnes raisons d’aller marcher régulièrement dans l’eau cet été.

Pour tonifier le corps

Le longe-côte, qui consiste à marcher dans la mer avec une hauteur d'eau ne dépassant pas la poitrine, est idéal pour tonifier l’ensemble de sa silhouette. Il fait travailler le bas du corps - mollets, quadriceps, fessiers, ischios-jambiers -, mais aussi les abdominaux, ainsi que les bras.

Pour perdre de la graisse

Le longe-côte est un très bon brûleur de graisses, l’effort étant augmenté à cause de la résistance à l'eau. Il force le corps à puiser dans les réserves lipidiques, ce qui va accélérer la perte de poids. A condition toutefois d’en faire régulièrement : environ 45 minutes deux à trois fois par semaine.

Pour travailler les appuis

Quand on pratique cette marche aquatique, on évolue sur une surface plus ou moins stable. En marchant dans le sable, on sollicite davantage les muscles stabilisateurs, et on améliore ses appuis, et sa stabilité. Sans compter que le corps doit faire face au courant.

Pour favoriser le retour veineux

Ce sport est un bon allié pour soulager les jambes lourdes et douloureuses. Et pour cause, il va favoriser le drainage des membres inférieurs et améliorer le retour veineux, surtout si l’eau est froide. En effet, le froid contracte les vaisseaux et relance la circulation sanguine.

Pour préserver les articulations

Le long-côté est un sport à faible impact. Autrement dit, il est recommandé pour les personnes souffrant de douleurs osseuses et articulaires. Grâce à l'effet de pesanteur de l'eau, ce sport est peu traumatisant pour les chevilles, les genoux, ou encore les hanches.

pour prendre soin de son cœur

Accessible à tous, cette discipline à la fois douce et intense permet en outre de renforcer le système cardio-vasculaire. Plus précisément, la pratique du longe-côte améliore la fréquence cardiaque, fait baisser la tension artérielle, ainsi que le taux de mauvais cholestérol.