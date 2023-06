Fatigue matinale : quel changement de routine adopter pour être en forme dès le matin ?

Lorsque le réveil sonne le matin, beaucoup ressentent une sensation de fatigue persistante qui peut rendre difficile le démarrage de la journée.Cependant, il existe des changements simples dans notre routine quotidienne qui peuvent aider à être plus énergique.

Pour lutter contre les petits coups de fatigue, il existe quelques bonnes habitudes à prendre. Le premier conseil commence la veille au soir : il faut dormir suffisamment et maintenir une routine de sommeil régulière.

Pour cela, il faut savoir arrêter les écrans juste avant de se coucher. La lumière bleue émise par les écrans des téléphones, tablettes et ordinateurs peut perturber le sommeil en supprimant la production de mélatonine, l'hormone du sommeil.

une alimentation équilibrée

Pendant la nuit, le corps se déshydrate, c'est pourquoi il est important de s'hydrater dès le réveil. L'hydratation aide à réveiller le système digestif et à éliminer les toxines accumulées pendant la nuit, ce qui permet d'avoir plus d'énergie.

En plus d'une bonne hydratation, il est important de prendre un petit déjeuner équilibré, car il fournit au corps l'énergie nécessaire pour bien démarrer la journée. Le petit-déjeuner doit comprendre des protéines, des glucides complexes et des graisses saines. Pour ceux qui préfèrent des petits déjeuners sucrés, les smoothies sont parfaits. Ils peuvent contenir toute l'énergie dont le corps a besoin. Par exemple, un smoothie avec des graines de chia, du lait végétal, des bananes et du cacao en poudre.

Enfin, pour ceux qui apprécient les petit déjeuners salés, il reste l'option de la viande et du poisson. Poulet, jambon blanc, viande de grison, bœuf, mais aussi thon et sardines, la protéine animale peut vous permettre d'être en forme jusqu'à la mi-journée. Les œufs, les céréales complètes, les fruits et les produits laitiers sont également d'excellentes options pour maintenir le corps rassasié et alerte tout au long de la matinée.