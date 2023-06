Covid-19 : quelle est cette dernière mesure «TousAntiCovid» qui se termine ce vendredi ?

À partir de ce vendredi 30 juin, l’application «TousAntiCovid» est «mise en pause» par le gouvernement. Elle ne sera plus mise à jour.

La fin d’une époque. Créée mi-2020, l’application «TousAntiCovid» a servi notamment de support au pass sanitaire et au pass vaccinal. Ce vendredi, elle est «mise en pause».

L’application ne sera plus mise à jour et ce, à cause d’une loi abrogeant les «régimes d’exceptions». L’annonce a été faite par le ministère de la Santé qui évoque «la fin d’un chapitre». Sur son site, il explique que l’application est mise en pause pour «réfléchir à la suite».

Initialement, «TousAntiCovid» avait été créé pour tracer les cas positifs et les personnes de leur entourage potentiellement cas contact.

L’application a ensuite offert la possibilité de générer facilement des «attestations de déplacement» puis elle a servi de support pour le pass sanitaire et le pass vaccinal.

Vivement critiquée par certains usagers, l’application a néanmoins été un succès selon le ministère de la Santé : «Les objectifs initiaux de l'application ont été remplis».

Les certificats de test et de vaccinations seront toujours accessibles depuis l’application.