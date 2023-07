Douleurs : dans quels cas faut-il privilégier le chaud et le froid ?

Contracture musculaire, entorse, crampe… Pour soulager une douleur, on hésite souvent entre une poche de glace et une bouillotte. Voici dans quels cas privilégier le chaud et le froid.

Le chaud et le froid ont tous les deux des vertus anti-douleur. Toutefois, en fonction du traumatisme, l’un sera plus approprié que l’autre.

Quand utiliser le froid ?

Considéré comme un anti-inflammatoire naturel, le froid a un effet anesthésiant. Il provoque également une vasoconstriction (rétrécissement des vaisseaux sanguins). Ce phénomène va ainsi atténuer la formation d'œdèmes.

Plus précisément, on choisira le froid en cas de choc violent, de foulure, de tendinite, ou encore d’entorse à la cheville. Vous pouvez également utiliser un chiffon enroulé autour de glaçons, ou le fameux sac de petits pois, pour soulager une poussée d’arthrose.

Quand utiliser le chaud ?

Le chaud, quant à lui, a un effet relaxant, et contrairement au froid, il va augmenter la circulation sanguine. La chaleur sera particulièrement efficace pour atténuer les tensions, soulager les contractures musculaires, les crampes, et les courbatures.

Vous pouvez également utiliser une compresse chaude ou une bouillotte pour soulager un torticolis, un mal de dos, ou bien des douleurs menstruelles. A noter que la chaleur est toutefois déconseillée pour les personnes souffrant d’insuffisance veineuse.