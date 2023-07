Pourquoi ce fruit est déconseillé en cas de prise de médicaments

La consommation de pamplemousse, que ce soit le fruit entier ou sous forme de jus, est déconseillée dans le cadre de certains traitements médicamenteux.

Le pamplemousse (jus ou fruit) est contre-indiqué avec certains médicaments. Et ce, non pas parce qu'il risque de réduire les effets du traitement, mais au contraire, car il peut augmenter son efficacité. En effet, cet agrume peut favoriser de manière considérable l'absorption du médicament dans l'organisme.

Résultat, cela peut entraîner une majoration des effets indésirables, selon l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé). Ce phénomène est dû aux «furanocoumarines», des substances essentiellement présentes dans la partie blanche du fruit, située sous l’écorce.

quels sont les médicaments concernés ?

Plus précisément, le pamplemousse ne fait pas bon ménage avec les médicaments prescrits contre l’excès de cholestérol, comme la simvastatine.

Ce fruit peut d'autre part majorer les effets secondaires des médicaments antiarythmiques, destinés à traiter les troubles du rythme cardiaque, ainsi que des immunosuppresseurs ou médicaments anti-rejet prescrits après une greffe.

Certains antidépresseurs ou anxiolytiques sont eux-aussi concernés, en sachant qu’un verre de jus bu le matin peut quand même exercer un effet négatif sur un médicament absorbé le soir. Consommés avec des anti-inflammatoires, le pamplemousse peut provoquer des brûlures d'estomac et des reflux gastriques.

L’ANSM cite également certains médicaments anticancéreux (régorafénib et olaparib). Pour ne prendre aucun risque et éviter une potentielle surdose, demandez l’avis de votre médecin et lisez attentivement les notices des médicaments.