Santé : la piqûre de cet insecte provoque l'une des douleurs les plus atroces, selon une étude scientifique

Une étude canadienne a établi un classement des douleurs les plus atroces que peut ressentir l’homme. Parmi elles figure la piqûre d’une petite fourmi redoutable.

La douleur qu’elle peut provoquer est loin d’être proportionnelle à sa taille. Selon un classement établi par l’université canadienne McGill basée à Montréal, le McGill Pain Index, l’une des souffrances les plus horribles que peut ressentir l’homme est la piqûre de la fourmi Paraponera clavata. Egalement appelée fourmi balle de fusil, son long dard serait plus efficace que le venin de serpent ou de celui du plus redoutable des scorpions.

La raison ? Il contient des toxines foudroyantes qui engendrent dans un bref délai des contractions musculaires et des brûlures atroces au point que le corps peut rester immobile pendant des heures. D’après les scientifiques, il faut 24 heures à l'organisme pour expulser ce poison.

plus horrible que l'amputation d'un doigt

Pour établir ce classement des souffrances les plus horribles, les chercheurs canadiens se sont basés sur l’Echelle visuelle analogique (EVA) qui permet de hiérarchiser de 1 à 10 ce qu’on ressent, de la douleur la plus faible à la plus insoutenable.

Et d’après leurs conclusions, l’amputation d’un doigt ou un accouchement sans péridurale sont moins douloureux que la piqûre de ce minuscule insecte. Même les coliques néphrétiques engendrées par une obstruction des voies urinaires et réputées particulièrement pénibles seraient moins insoutenables.

Le Youtubeur Cyril Chauquet, féru d'aventures extrêmes, a d'ailleurs accepté d'en faire l'expérience lors d'un voyage dans la jungle amazonienne. Les images font froid dans le dos.

Fort heureusement, cette espèce de fourmi vit uniquement dans les forêts tropicales d’Amérique du Sud. Du moins pour l’instant.