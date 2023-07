Risque d'hydrocution : après manger, combien de temps faut-il attendre pour se baigner ?

Selon la croyance populaire, il faudrait attendre au moins 3 heures avant de se baigner lorsque l’on vient de manger pour éviter l’hydrocution. Mais qu’en est-il vraiment ?

Aller piquer une tête juste après avoir déjeuner n’est pas contre-indiqué. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, on ne risque pas une hydrocution. Comme le confirme le docteur Jean-Michel Cohen, il s’agit d’un mythe.

«Les hydrocutions sont liées au choc entre l’élévation de la température corporelle et la fraîcheur de l’eau dans laquelle on se baigne», explique le médecin nutritionniste, précisant que lors d'une hydrocution, la victime risque l'arrêt cardiorespiratoire ou une perte de connaissance entraînant une noyade.

Ce n’est pas le fait d’avoir mangé qui est dangereux, mais les conditions dans lesquelles on a pris notre repas. «Une hydrocution peut survenir lorsque l’on file dans l’eau froide après avoir déjeuner en plein soleil et pris un gros coup de chaud». A la suite d’un repas, «la température du corps va certes augmenter, mais pas de manière significative, d’un demi, voire de 1 degré seulement».

Certains pensent qu’il faut attendre la fin de la digestion, mais «les aliments restent dans l’estomac entre 2 et 3 heures, et la digestion totale dure environ 8 heures, donc on ne va pas attendre aussi longtemps, sans compter que 8 heures après on va repasser à table». Si on a mangé à l’abris du soleil, on peut aller nager après voir terminé son assiette.