Grippe aviaire : de nombreux chats infectés en Pologne, alerte l'OMS

Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Pologne est devenue le premier pays à enregistrer et déclarer un nombre important de chats contaminés par le virus H5N1, celui de la grippe aviaire.

Une situation alarmante pour des millions d’animaux. La Pologne est devenue le premier pays à enregistrer un «nombre élevé» de chats infectés par la grippe aviaire sur une zone étendue, a annoncé ce lundi 17 juillet l’Organisation mondiale de la santé.

De nombreux tests positifs recensés

D’après les derniers chiffres de l’OMS, 29 chats ont été testés positifs au virus H5N1 en l’espace de quelques semaines. Cela fait suite au signal d’alarme enclenché par les autorités polonaises, après avoir constaté un nombre de décès de chats inhabituel à travers le pays.

Ces animaux faisaient partie de 46 chats et un félin caracal en captivité testés pour ce virus. Parmi les animaux infectés, 11 sont morts du virus et 14 ont été euthanasiés. Dans un communiqué, l’OMS indique ne pas connaître la source d’exposition des chats au virus, et que «des investigations sont en cours».

Un risque de transmission faible pour l'homme

En revanche, l’organisation a tenu à se montrer rassurante en indiquant que le risque de transmission à l’humain était faible en général. En ce qui concerne les propriétaires de chats, les vétérinaires et toutes les personnes pouvant être exposées quotidiennement aux félins, le risque est estimé de faible à modéré.

Les cas de H5N1 chez l'humain sont généralement le résultat d'une exposition directe ou indirecte avec des volailles vivantes ou mortes, ou avec un environnement contaminé.

L'OMS a déclaré avoir connaissance de 12 cas d'infection humaine par le H5N1 depuis 2020 dans le monde. Quatre se sont révélés graves, les huit autres étant modérés ou asymptomatiques.