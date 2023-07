Canicule : voici pour chaque âge les symptômes à surveiller en priorité

En période de canicule, le corps est exposé de manière prolongée à une chaleur intense pouvant entraîner des symptômes parfois sérieux et qui diffèrent selon l'âge.

Sept départements français sont en vigilance orange canicule ce mardi 18 juillet et, selon les prévisions de Météo France, dix le seront mercredi. Une chaleur intense qui met les corps des petits et des grands à rude épreuve. En fonction de l'âge, les symptômes à surveiller ne sont toutefois pas les mêmes.

Les personnes âgées

Les personnes âgées sont évidemment les plus sensibles à la canicule, non seulement parce que leur organisme s'adapte moins bien à la chaleur, mais aussi parce que leur perception de la température est altérée. La sudation est souvent réduite, de même que la sensation de soif.

D'après un rapport de Santé publique France publié en juin dernier, sur les 33.000 personnes dont le décès a été attribué à la chaleur entre le 1er juin et le 15 septembre de chaque année sur la période 2014-2022, 23.000 étaient âgées de 75 ans et plus.

D'après l'Assurance maladie, les symptômes de la déshydratation sont «atypiques» chez les personnes âgées. Il est question de perte d'appetit, d'une fatigue et d'une somnolence inhabituelles mais aussi de l'apparition de fièvre, sans raison apparente.

La chaleur peut aussi causer des oedèmes, avec un gonflement des jambes dû à la vasodilatation. Des syncopes, caractérisées par de brèves pertes de connaissance, peuvent également survenir, parfois précédées de nausées, vertiges et troubles de la vision.

Lorsque l'exposition à la chaleur est prolongée, les personnes âgées peuvent être victimes d'un coup de chaleur, qui nécessite une prise en charge immédiate. Il entraîne une chute importante de la tension artérielle, une température corporelle supérieure ou égale à 40 °C et des troubles de la conscience marqués tels que des convulsions, un délire, voire un coma.

Les nourrissons et bambins

Les nourrissons de moins de deux ans, eux-aussi parmi les plus fragiles face à la chaleur intense, doivent être conduits chez le médecin s'ils se montrent anormalement apathiques et difficiles à réveiller. La pâleur et les yeux cernés doivent également constitués des signaux d'alerte, de même qu'une respiration haletante.

Il convient d'être vigilant car la perte en eau peut être très rapide chez le nourrisson et est susceptible d'«entraîner une perte de poids de 10 voire 15%». Les tout petits, âgés de moins de 6 mois, sont particulièrement à risque.

Les grands enfants et les adultes

Pour le reste de la population, les adultes et grands enfants, la déshydratation cause la soif, assèche les lèvres et entraîne une perte de forces et éventuellement de poids.

Lorsqu'elle est sévère, elle peut aussi réduire la quantité d'urine, provoquer des maux de tête, une désorientation et des malaises. Le risque est accru pour les personnes travaillant à l'extérieur ainsi que pour les sportifs.

Les bons gestes à adopter

Pour venir en aide à une personne souffrant de la chaleur, il convient de l'installer dans une pièce fraîche et aérée et de la laisser se reposer. Il faut régulièrement asperger son corps d'eau froide et éventez la peau mouillée afin de faire baisser la température corporelle.

S'il s'agit d'un adulte, il est même possible d'appliquer de la glace entourée d'un linge sur la tête, la nuque, les aisselles et l'aine. Dans tout les cas, la personne souffrante doit boire de l'eau et se nourrir mais de manière fractionnée, afin d'éviter une nouvelle perte importante en sels minéraux.

A noter qu'en cas de coup de chaleur, il est déconseillé de prendre de l'aspirine ou du paracétamol pour traiter la fièvre ou les maux de tête. La première peut gêner l'adaptation de l'organisme à la chaleur et le second est inefficace dans ce cas-là. Ces symptômes n'étant pas anodins, il est recommandé d'appeler les secours si l'état du malade s'aggrave.