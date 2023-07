Application carte vitale : à quoi va-t-elle servir ?

L'application «Carte Vitale» pour les smartphones vient de voir le jour sur iOS et Androïd, et propose une alternative numérique à la version classique. Elle ne remplace toutefois pas définitivement la carte physique.

Après le permis de conduire et la carte nationale d’identité, c’est au tour de la carte vitale de voir sa version numérisée développée sur les smartphones. Disponible sur iOS et Androïd, l’application Carte Vitale permettra à tous ses bénéficiaires d’utiliser tous les services de la carte via son téléphone portable. Pour les récalcitrants, il sera toujours possible d'utiliser la carte physique.

À quoi ça sert ?

L’application Carte Vitale n’a pas, pour l’instant, vocation à remplacer la carte physique. L’idée est plutôt d’offrir une alternative numérique sur téléphone portable qui vient compléter la version classique, pour compenser un oubli par exemple, ou pour obtenir un renseignement ou une information plus rapidement.

Comme sa version classique, l'e-carte présentera l'ensemble des services de la carte vitale, et autorisera le remboursement des actes et des prestations. En outre, l'application permettra d'accéder à différents services, comme Ameli, afin de suivre ses remboursements par exemple, ou de visualiser toutes les informations utiles concernant les dépenses de soins dans les sept jours suivant la date de facturation.

Selon l'administration cette nouvelle e-carte d'assurance maladie, qui s’inscrit dans une démarche de numérisation de tous les documents officiels, doit également permettre d'accélérer un certain nombre d'étapes, à l'instar de la mise à jour qu'il ne sera plus nécessaire de faire auprès d'une pharmacie.

Qui peut l’utiliser ?

Pour l’instant, l’application Carte Vitale se déploie par étapes. Une première phase a été lancée dans huit départements : Alpes-Maritimes, Bas-Rhin, Loire-Atlantique, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe et Seine-Maritime. En dehors de ces départements il est possible de télécharger l’application, mais les utilisateurs ne sont pas encore «éligibles» et seront renvoyés vers le site applicartevitale.fr.

Dans les départements éligibles, pour pouvoir utiliser l’application, il faut être affilié à un organisme de l’Assurance Maladie, de la MSA ou de la MGEN (de ces départements), avoir au moins 16 ans et ne pas être sous tutelle. Il faut également avoir un smartphone qui dispose d’iOS 7 ou Android 12 au minimum. Pour ceux qui ne remplissent pas toutes ces conditions il faudra attendre 2024, date à laquelle l’application sera progressivement déployée aux autres départements.

Où peut-on l’utiliser ?

Cette nouvelle application peut être utilisée chez n’importe quel professionnel de santé, à condition que celui-ci dispose d’un logiciel compatible avec l’application, comme un lecteur de QR code ou un lecteur sans contact (NFC). Si tous les professionnels ne sont pas encore équipés, ils le seront progressivement au fur et à mesure du déploiement de l’application sur l’ensemble du territoire.

Enfin, une connexion à internet n’est pas forcément nécessaire pour utiliser l’application. Les professionnels de santé pourront se connecter directement via les serveurs de l’Assurance Maladie.