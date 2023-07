Crème solaire : voici pourquoi il ne faut surtout pas réutiliser celle de l'année dernière

Alors que la crème solaire est fortement recommandée en cas d’exposition au soleil, il est important de respecter la date de péremption en raison de leur composition chimique. En effet, certaines crèmes contiennent de l’octocrylène, qui se dégrade au fil du temps en benzophénone, un composé suspecté d’être cancérigène.

La crème solaire périmée cancérigène ? C’est une possibilité relevée par l’Agence nationale du médicament (ANSM), qui invite à «respecter la date de péremption et la période de conservation après ouverture indiquées sur l’emballage». Et pour cause, la composition chimique de certaines crèmes pourrait devenir cancérigène en cas de non-respect de ces conditions.

C’est un geste habituel de vacanciers : à l’approche de la période estivale marquée par la chaleur et un fort ensoleillement, chacun est tenté de ressortir sa crème solaire pour protéger la peau d’une exposition trop importante aux rayons UV émis par le soleil. Si ce réflexe est excellent, il faut toutefois prendre le soin de bien vérifier la date de péremption de la crème solaire avant de l’utiliser.

Privilégier l'achat d'une nouvelle crème

«Les produits solaires sont des produits qui subissent des rythmes de température et de contraintes particuliers», a expliqué le Dr Christine Lafforgue, dermo-pharmacologue, auprès du site Allo Docteurs. «Il fait chaud, je rentre chez moi, ils sont à température ambiante, je ressors ils retournent au soleil, ce sont des cycles de vie qui perturbent la formulation et qui accélèrent la dégradation de toutes les molécules qui sont dedans».

Et justement, cette mécanique à des conséquences sanitaires. Selon une étude franco-américaine publiée en 2021, l'octocrylène, un composé chimique utilisé dans de très nombreuses crèmes solaires pour filtrer les rayons UV, est très efficace, mais il se dégrade progressivement en benzophénone, un composé suspecté d'être cancérigène et perturbateur endocrinien, et ce même dans un tube bien fermé.

Effets néfastes sur l'environnement

Par ailleurs, l'octocrylène présente également des effets néfastes sur l'environnement et notamment sur les coraux marins. l'Agence nationale de sécurité sanitaire a d'ailleurs transmis en mai dernier au gouvernement une demande de restriction de l’usage de l'octocrylène, notamment dans les crèmes solaires.

Pour répondre à cette double problématique, il existe désormais de plus en plus de crèmes solaires qui ne contiennent pas ce composant néfaste pour l’environnement et qui peut s’avérer néfaste pour l’homme.