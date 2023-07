Tension artérielle : ces trois exercices simples permettent de la réduire, selon une étude

Selon une étude, publiée cette semaine dans le British Journal of Sports Medicine, des exercices isométriques (tels que les squats et les planches) sont bénéfiques pour la tension artérielle.

On le sait faire de l'exercice physique est bon pour la santé. Mais certains d'entre eux permettent de cibler des bienfaits. C'est le cas notamment pour aider à réguler la tension artiérielle, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs des universités britanniques de Canterbury Christ Church et de Leicester. Ces derniers ont examiné les effets de tous les modes d'entraînement sur la pression artérielle au repos et ainsi déterminer les meilleurs exercices antihypertenseurs. Environ 16.000 personnes ont été réunies pour la réalisation de cette étude inédite.

«Toutes les recherches pertinentes rapportant des réductions de la pression artérielle systolique (une mesure la pression artérielle lorsque le cœur bat) et/ou de la pression artérielle diastolique (une mesure la pression artérielle entre les battements) à la suite d'une série d'exercices sur deux semaines, avec un groupe de contrôle, ont été incluses», ont indiqué les équipes de recherche.

Des exercices TRÈS EFFICACES

Selon l'étude publiée cette semaine, des diminutions significatives de la pression artérielle systolique et diastolique au repos ont été constatées, après la réalisation de toutes les catégories d'exercice. Cependant, les réductions étaient plus importantes, après avoir fait des exercices isométriques. Ainsi, trois exercices peuvent notamment porter leurs fruits : le gainage, la planche mais aussi la chaise en squats contre un mur sont bénéfiques.

«Les méta-analyses ont révélé que la chaise et la course à pied étaient plus efficaces pour réduire la pression artérielle systolique (90,4 %) et la tension artérielle diastolique (91,3 %)», peut-on lire dans l’étude.

On estime qu'un adulte sur trois est touché. Elle concernerait, ainsi, moins de 10% des 18–34 ans, contre plus de 65 % après 65 ans.