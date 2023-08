Doctolib : cette nouveauté qui va débarquer à partir de septembre

Doctolib a dévoilé le lancement d’une messagerie sécurisée établissant un lien direct entre le praticien et son patient via l’application à compter du 4 septembre prochain.

Une nouvelle fonctionnalité attendue. Dans un mail adressé à ses utilisateurs, Doctolib a dévoilé le lancement d’une messagerie sécurisée dénommée «Messagerie Patient». Cette dernière aura pour but d’établir un lien direct entre le praticien et son patient via l’application dès le 4 septembre prochain.

Utilisée par plus de 340.000 soignants et plus de 80 millions de patients en Europe, l’application Doctolib va entamer une révolution en septembre prochain, une décennie après son lancement. La plate-forme numérique va ainsi permettre dès le 4 septembre d’échanger directement avec son médecin.

A noter que ce service sera exclusivement disponible auprès d’un praticien déclaré comme étant votre médecin traitant. Dans le sens inverse, le professionnel de santé pourra également se servir de cet outil pour vous contacter par mail sur des sujets de prévention ou d’organisation du cabinet.

La nouvelle fonctionnalité sera réservée à un usage strict, comme l’a détaillé Doctolib dans son mail datant de ce jeudi. «Le service de “Messagerie Patient” n’est pas destiné à effectuer des consultations ou des visites médicales, ni à obtenir des rapports médicaux, ni à répondre à des situations d’urgence», a précisé la plate-forme.

D’autres ajouts annoncés par Doctolib

Outre la nouvelle messagerie sécurisée, Doctolib a aussi prévu d’ajouter dès septembre une fonctionnalité permettant aux patients d’ajouter certains documents dans leur espace personnel. L’objectif de cette manœuvre est de faire gagner du temps aux utilisateurs et aux praticiens lors d’une consultation en mettant à disposition du docteur des informations sur le profil du patient.

Autre nouveauté prévue pour la rentrée sur la plate-forme : la mise en place de campagnes de prévention en partenariat avec des acteurs externes. L’impact de ces dernières sera ensuite mesuré via des enquêtes de satisfaction facultatives menées auprès des utilisateurs de l’application.

Une nouvelle étape apportant une sécurité supplémentaire sera aussi ajoutée lors de la demande de création et de gestion d’un autre profil. Celle-ci devra permettre de s’assurer que l’utilisateur derrière cette demande a bien l’autorisation de la tierce personne pour faire cette démarche. Enfin, il sera possible de partager le profil d’un proche avec un autre utilisateur toujours à compter du 4 septembre prochain.