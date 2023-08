Maladie à corps de Lewy : voici les 6 symptômes qui doivent vous alerter

Pathologie neurodégénérative, la maladie à corps de Lewy (MCL) affecte les fonctions cognitives et touche près de 200.000 personnes en France. Voici les symptômes qui doivent vous alerter.

Des troubles du langage

Cette maladie, due à l’accumulation de la protéine alpha-synucléine à l'intérieur des neurones, engendre des troubles du langage et du raisonnement. Le patient peut avoir des difficultés à s’exprimer, à trouver le bon mot, et à suivre un enchaînement d’idées.

une Perte progressive de la mémoire

La maladie à corps de Lewy provoque généralement des symptômes similaires à ceux de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Parkinson, comme par exemple des troubles progressifs de l’attention et de la mémoire à court terme.

Un état dépressif

Des changements du comportement et de l'humeur peuvent d’autre part se manifester. Les malades sont souvent sujets à la dépression et à l’anxiété. L’évolution de la maladie à corps de Lewy peut également provoquer un état de délire et de paranoïa.

Une agitation nocturne

Autre signe associé à cette pathologie neuro-évolutive : les troubles du sommeil. En effet, le sujet peut se sentir fatigué pendant la journée et très agité la nuit. Il peut se montrer violent et avoir un comportement se rapprochant du somnambulisme.

Des hallucinations

De nombreux patients souffrent d’hallucinations visuelles et auditives, et ces symptômes peuvent apparaître dès les premiers stades de la maladie. Selon France Alzheimer, environ 80% des personnes malades font l’expérience d’hallucinations.

Une rigidité musculaire

Les personnes atteintes par cette affection, seconde démence neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer, peuvent présenter une rigidité musculaire, les obligeant à traîner des pieds, à se mouvoir lentement, ou encore à adopter une posture voûtée.