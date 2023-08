Perte de poids : Voici les 5 mauvaises habitudes à bannir après 17h

Afin de limiter la prise de poids, l’alimentation en fin de journée demeure un point essentiel pour l’organisme. Voici cinq conseils à suivre pour mieux gérer les problématiques alimentaires que l’on peut rencontrer après 17h.

En se basant sur les analyses fournies par des diététiciens américains contactés par le magazine en ligne EatingWell, de nombreuses méthodes ont émergé pour gérer son poids et son bien-être corporel.

Éviter de trop manger en fin de journée

Si la faim vous gagne lors du retour de l’école ou du travail en fin de journée, cela signifie tout simplement que vous manquez de nutriments essentiels pour votre corps en raison d’une alimentation défectueuse le matin et le midi.

Pour ne pas être confronté à cette problématique, il vous faudra prendre un petit-déjeuner et un déjeuner équilibrés et complets, avec des fibres, des céréales complètes et des protéines. Ensuite, une collation en milieu d’après-midi, à base de fruits ou d’amandes, est possible dans l’optique de ne plus ressentir la faim avant le dîner.

«Lorsqu’on s’affame, nous sommes plus susceptibles de manger en trop grande quantité, avant même que notre corps ressente les signaux de la satiété», a expliqué la nutritionniste Nicole Stefanow dans l’entretien accordé au magazine en ligne.

Faire des repas équilibrés

Au-delà de la notion importante de plaisir dans l’alimentation, chaque repas doit être le plus équilibré possible afin de pas manquer de nutriments essentiels. Parmi ces derniers, les glucides permettent d’alimenter notre cerveau et notre système nerveux, les protéines agissent sur les muscles et le métabolisme, puis les lipides permettent d’ingérer les aliments et à réduire l’impact glycémique.

«Si vous ne prenez pas un dîner équilibré, vous finirez probablement par consommer beaucoup plus de calories (et pas des plus saines) une fois que votre faim vous rattrapera», a indiqué la diététicienne Melissa Mitri pour EatingWell.

Souvent décriés, les sucres lents au dîner peuvent être une alternative intéressante pour la satiété sur le long terme puisqu’ils permettent d’estomper la sensation de faim.

Dîner au moins 3h avant de dormir

Une alimentation équilibrée commence aussi par des horaires fixes pour manger. La règle est de ne pas dîner moins de trois heures avant de dormir pour laisser le temps à votre organisme de digérer convenablement. Si vous ne respectez pas ce principe, vous vous exposez à de possibles troubles du sommeil, des remontées acides et à une prise de poids.

Une enquête datée de 2020 et réalisée par le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism a pris en compte dix hommes et dix femmes se couchant entre 22h et 1h du matin, pour un réveil à 7h, avec des horaires variables pour dîner. Les personnes ayant pris leur repas le plus tardivement ont enregistré un pic de glycémie supérieur de 18% et ont brulé 10% de graisses en moins que celles dînant plus tôt.

Avoir une bonne nuit de sommeil

Au sujet de l’alimentation, la sédentarité et le sommeil jouent un rôle prépondérant. Grâce à une étude de l’American Journal of Clinical Nutrition parue en 2021, le lien a été fait entre la consommation de nourriture pendant la nuit, le manque de mouvements pour perdre du poids et la hausse du taux de triglycérides. Pour cela, il est fondamental d’avoir une routine de sommeil établie puisque plus vous veillerez tard le soir et plus vous aurez de chance d’avoir une fringale nocturne.

Une autre enquête publiée dans le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics a permis de prouver que le manque de sommeil jouait aussi sur votre nutrition du lendemain. Elle a dévoilé qu’une personne dormant moins de sept heures par nuit avait tendance à grignoter davantage le jour suivant, en se tournant vers des produits gras et caloriques. Cet effet est dû à un sommeil insuffisant, qui va augmenter le taux de cortisol et de ghréline, l'hormone de l'appétit, dans le sang, ce qui conduit à de mauvaises habitudes alimentaires.

GRIGNOTER DEVANT LA TÉLÉVISION

Se laisser tenter par des grignotages devant la télévision en fin de journée peut être néfaste pour la gestion de son poids. En effet, grignoter sans faim réelle peut entraîner une surconsommation de calories, souvent issues d'aliments peu nutritifs et riches en gras ou en sucre. Les grignotages compulsifs peuvent également perturber les signaux de satiété de l'organisme, conduisant à une prise de poids non désirée. Il est également utile de choisir des en-cas sains et nutritifs, tels que des fruits frais, des légumes coupés, ou des noix, pour éviter de consommer des aliments transformés riches en calories vides.