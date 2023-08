Arythmie cardiaque : voici les 4 signes qui doivent vous alerter

Quand le cœur bat trop lentement, trop vite, ou de façon irrégulière, on parle de l’arythmie. Voici les principaux symptômes associés à ce trouble du rythme et de la fréquence cardiaque.

des palpitations

Quand on souffre d’arythmie cardiaque, des palpitations ont tendance à survenir sans raison apparente. On parle de tachycardie lorsque le battement du cœur dépasse plus de 100 pulsations par minute.

Des étourdissements

Ce trouble du rythme cardiaque peut également provoquer des étourdissements et des vertiges, voire une perte de connaissance, et ce, en raison de la diminution de l'apport de sang au cerveau.

un essoufflement

Quand le rythme cardiaque est anormalement lent (bradycardie), ou rapide, le patient aussi peut avoir la sensation d’être vite essoufflé. Ce symptôme s’accompagne généralement d’une grande fatigue.

Une douleur à la poitrine

En présence d’arythmie, une douleur, ou un inconfort au niveau de la poitrine, peut se faire ressentir. Pour rappel, l'électrocardiogramme est l'examen principal pour détecter une anomalie cardiaque.