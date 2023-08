Covid-19 : ce que l'on sait de BA.2.86, le nouveau variant surveillé de près par l'OMS et les Etats-Unis

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Etats-Unis ont indiqué qu'ils suivaient de près un nouveau variant du coronavirus. Dénommé BA.2.86, il a déjà été détecté aux Etats-Unis, au Danemark, en Israël et vient d'être repéré en Angleterre.

Un nouveau variant du Covid-19 a fait son apparition et a été nommé, BA.2.86. Les autorités américaines et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ont annoncé qu'il serait surveillé et «placé dans la catégorie des variants sous surveillance en raison du très grand nombre (supérieur à 30) de mutations du gène Spike qu'il porte», a rapporté l'OMS dans son bulletin épidémiologique consacré à la crise de Covid-19, diffusé dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 août.

Pour le moment, l'impact de ses nombreuses mutations sont encore inconnues, selon l'OMS et seulement 4 séquences connues de ce nouveau variant ont été signalées sans lien épidémiologique connu.

Ce nouveau variant est alarmant en raison de la protéine Spike qui donne son aspect hérissé au SARS-COV-2 et qui permet de contaminer les cellules de l'hôte.

CDC is tracking a new lineage of the virus that causes COVID-19. This lineage is named BA.2.86, and has been detected in the United States, Denmark and Israel. CDC is gathering more information and will share more about this lineage as we learn it.

— CDC (@CDCgov) August 18, 2023