Covid, variole du singe... L’OMS fait le point ce vendredi sur les urgences sanitaires

Alors que le Covid-19 et la variole du singe sont en pleine résurgence ces dernières semaines à travers le monde, l’Organisation Mondiale de la Santé fait le point lors d'une conférence de presse sur les urgences sanitaires en cours ce vendredi 25 août à Genève (Suisse).

Un constat clair et des recommandations pour endiguer une reprise épidémique mondiale. A l’occasion d’une conférence de presse sur les urgences sanitaires en cours organisée ce vendredi à 13h à Genève (Suisse), l’OMS devrait formuler ses recommandations pour lutter contre la résurgence du Covid-19.

Il y a une semaine déjà, un nouveau variant connu sous le nom de BA.2.86 a été classé sous haute surveillance par l'Organisation mondiale de la santé et les autorités sanitaires aux Etats-Unis. Ce dernier a été détecté en Israël, au Danemark, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

«Le virus tend à évoluer vers des formes plus transmissibles mais moins virulentes», a analysé Sylvie Briand, la directrice du département risque épidémique et pandémique à l'OMS.

Pour faire face à cette menace grandissante, le ministre français de la Santé Aurélien Rousseau a déjà appelé à «reprendre le réflexe de mettre un masque» lorsque cela était nécessaire.

Les recommandations temporaires émises ces derniers mois par le directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, vont arriver à terme à la fin août. Pour faire face à la résurgence de la variole du singe (mpox) en Asie ces dernières semaines, notamment au Japon, en Corée du Sud et en Thaïlande, un plan de lutte devrait être annoncé ce vendredi.

Ce mardi, un comité d’examen de l’OMS a livré sept recommandations pour les pays concernés par l’épidémie de variole du singe :

1.Intégrer des plans nationaux mpox dans le système de santé des pays touchés.

2. Renforcer et maintenir les capacités de dépistage puis de surveillance et veiller à ce que les nouveaux cas de mpox soient notifiés au niveau national et auprès de l'OMS.

3. Protéger les communautés par la communication et l'engagement communautaire.

The #mpox recommendations cover 7 major areas with the goal being to control & eliminate human-to-human transmission of mpox.





These recommendations should be followed by newly affected countries during the outbreak as well as previously affected ones, especially in the African… pic.twitter.com/N9wI0YTZXk

