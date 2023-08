Régime : comment perdre du poids en mangeant beaucoup ?

Perdre du poids en mangeant en grande quantité, c’est possible. A condition toutefois d’opter pour les bons produits. Voici en quoi consiste le régime volumétrique, basé sur les aliments à faible densité énergétique.

Pour maigrir, il n’est pas forcement nécessaire de diminuer drastiquement la quantité de nourriture ingérée. En effet, il existe une méthode qui permet de perdre des kilos en mangeant plus. Ce régime, dit «volumétrique», a été pensé pour favoriser la fameuse sensation de satiété.

Plus précisément, ce régime est basé sur la consommation d’aliments à faible densité énergétique. D’une part ils sont peu caloriques, et d’autre part, ils ont une teneur élevée en eau et en fibres.

Une fois dans l’estomac, les fibres agissent comme des éponges. Elles se gonflent au contact de l’eau, prennent du volume, et entraînent ainsi une sensation de satiété plus rapide et durable.

Quels aliments peut-on manger ?

Mais alors, que peut-on manger sans modération ? Le régime volumétrique classe les aliments dans quatre groupes, allant de la densité énergétique la plus faible à la plus élevée.

Dans le groupe 1, on retrouve les soupes à base de bouillon, les fruits et les légumes non amylacés (sans amidon) : brocolis, concombres, aubergines, épinards, courgettes, carottes, tomates... Ils sont riches en vitamines, en minéraux, en eau et en fibres. Ces aliments sont rassasiants et très peu caloriques.

Dans le groupe 2, il y a les légumineuses (lentilles, pois chiches…), les aliments contenant de l’amidon (pommes de terre, petits pois, maïs…), les céréales complètes (riz complet, quinoa…), les produits laitiers allégés (fromage blanc, yaourt…), et les viandes maigres, comme la dinde et le blanc de poulet, sources de protéines, et pauvres en calories.

Le groupe 3 contient les pâtes, le pain, les céréales raffinées, les viandes grasses, et les fromages. Enfin, le groupe 4 regroupe les aliments riches en calories, comme les gâteaux, les bonbons, les chips, les sodas…

Dans le cadre d’un régime volumétrique, on peut manger à volonté les aliments appartenant au groupe 1, se servir des portions relativement grande des aliments du groupe 2 (le midi et le soir). Quant à ceux du groupe 3, il faut les consommer avec modération, et limiter au maximum les aliments de la quatrième catégorie.

Ce régime est une méthode intéressante pour contrôler l’appétit, favoriser la digestion, et limiter le sentiment de frustration. Toutefois, il est préférable d’en parler à un nutritionniste, ou à un professionnel de santé, avant de se lancer, le régime volumétrique n'étant pas forcément adapté à tout le monde.