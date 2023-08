Chute des températures : quelles sont les conséquences de la baisse brusque du mercure sur la santé ?

Alors que la canicule a pris fin en France ce vendredi 25 août, les températures ont brusquement chuté d’une dizaine de degrés dans l’Hexagone. Un changement qui peut affaiblir le système immunitaire du corps humain.

Après un épisode de fortes chaleurs marqué par des températures caniculaires dépassant les 40 °C dans certains départements du sud-est, le mercure a brusquement chuté depuis vendredi dernier perdant parfois plus d’une dizaine de degrés.

Comme l’a expliqué Météo-France à CNEWS, cette baisse drastique des températures est due à une bascule océanique. Concrètement, un système dépressionnaire britannique, venu de l’Atlantique, a traversé la France, instaurant par la même occasion un temps instable sur la majorité du territoire.

Pourtant, ces variations brutales ne sont pas forcément appréciées par l’organisme humain. En effet, la chute brutale du mercure peut provoquer un «différentiel» thermique. Elle peut créer une irritation au niveau des voies respiratoires, au niveau de la sphère ORL (oto-rhino-laryngologie, partie du corps humain comprenant les oreilles, le nez ainsi que la gorge, NDLR) et peut également entraîner des inflammations.

Ainsi, cela peut entraîner de la toux, des sinusites et des symptômes de rhinopharyngite (rhume) à savoir un écoulement nasal, une sensation d’avoir la tête lourde et des petites courbatures.

De plus, d’après deux études menées au Canada et en Allemagne, citées par Santé Magazine, ce changement brusque de températures peut provoquer des migraines, de l’épuisement, des douleurs articulaires, de l’irritabilité, des dépressions ainsi que des vertiges.

Ainsi, pour bien se protéger durant cette période, il faut se recouvrir plus que d’habitude et boire régulièrement de l’eau. Une alimentation saine et équilibrée est également recommandée. Et enfin, il est recommandé de pratiquer modérément une activité physique afin de stimuler certaines composantes immunitaires.