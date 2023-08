Covid-19 : une plate-forme de suivi des malades prévue avant la fin de l’année pour les formes longues

Une plate-forme de suivi pour les malades atteints du Covid long devrait finalement «arriver avant la fin de l'année», a déclaré ce mardi 29 août la députée Renaissance Stéphanie Rist. Ayant fait l’objet d’une loi votée il y a près de 18 mois, elle aura pour but de mieux prendre en charges les concernés.

Il a fallu se montrer patient. La députée Renaissance Stéphanie Rist a annoncé ce mardi que le gouvernement allait mettre en place «avant la fin de l’année», une plate-forme de suivi pour les malades atteints de Covid long, dans le but de mieux les prendre en charge.

«La mise en place de cette plate-forme devrait arriver avant la fin de l'année» et «va permettre aux gens d'être mieux informés, mieux suivis et de savoir près de chez eux quelles sont les possibilités de prise en charge», a précisé la députée, également rapporteure générale de la commission des Affaires sociales.

Et pour cause, le Parlement avait définitivement adopté le 13 janvier 2022, par un vote du Sénat, une proposition de loi UDI afin de créer une plate-forme de ce type. Les décrets d’application n’avaient alors toujours pas été publiés.

Pour une meilleure reconnaissance de la maladie

«Mais, d'ores et déjà, il peut y avoir des reconnaissances en affection longue durée pour certains Covid longs ou la prise en charge en maladie professionnelle. Il n'y a pas à attendre ces décrets», a affirmé l'élue du Loiret et médecin. Et la prise en charge des malades atteints de Covid long peut passer par le médecin traitant, a-t-elle noté.

«C'est important de prendre en compte déjà médicalement ces Covid longs, ce sont des symptômes assez peu spécifiques (fatigue, douleurs articulaires...) à une maladie mais qui entraînent une incapacité dans la vie très importante. En tant que rhumatologue, je le vois régulièrement», a souligné Stéphanie Rist.

La Haute autorité de santé doit aussi «publier prochainement un guide de prise en charge», selon elle. Et «la recherche continue», a-t-elle observé. «Les malades de Covid longs ne doivent pas être les oubliés de la crise», a jugé la députée.

Une maladie complexe à reconnaître

Mais «sur le terrain, on a toujours une grande difficulté de reconnaissance, il y a encore beaucoup de médecins qui ne savent pas ce qu'est le Covid long, qui ne croient pas leurs patients», a déploré la présidente de l'association de malades «Après J20», Pauline Oustric.

Son association souhaite «une reconnaissance en maladie professionnelle homogénéisée» et facilitée. Pour rappel, le «Covid long» a touché 4 % des adultes en France, soit 2,06 millions de personnes, une petite proportion (1,2%) se déclarant fortement gênée dans ses activités quotidiennes, selon une étude de Santé publique France effectuée à l'automne 2022.