Voici les 5 sodas qui seraient les plus nocifs pour votre santé

La consommation de boissons gazeuses sucrées fait partie de nos habitudes alimentaires et ce n’est pas forcément bon pour notre santé. Voici celles qui sont les plus riches en sucre.

Les boissons sucrées sont dangereuses pour notre santé. Pepsi, Coca-Cola, Red Bull, elles ont un impact néfaste avec leurs fortes doses en sucre.

Pepsi

Une cannette de 33 cl de Pepsi contient, environ, 35 grammes de sucres et 15 milligrammes de sodium. Cette dose correspond à sept morceaux de sucre. Et à 70% des apports journaliers en sucre recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Coca-Cola

Comme le Pepsi, le Coca-Cola contient 35 grammes de sucre. 2,8 milliards de cannettes sont vendus, chaque jour, à travers le monde. «Chaque verre de boisson sucrée supplémentaire par jour est associé à une prise de poids de l’ordre de 200 grammes par an», a déclaré l’ANSES. Une consommation régulière augmente les risques de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires de 20% comparé à une consommation nulle ou exceptionnelle.

Red Bull

Une canette de 25 cl de Red Bull contient 27,5 grammes de sucre, soit 5,5 morceaux, ce qui est un peu moins que le Pepsi et le Coca-Cola. Le problème de Red Bull, ce n’est pas forcément la quantité de sucre, mais les substances qui sont nocives pour le coeur notamment la taurine et la caféine, des acides aminés qui peuvent conduire à une hyperactivité physique et cérébrale.

Schweppes Indian Tonic

Surprenant, mais finalement pas si choquant. Au sein d’une canette de 33 cl de Schweppes Indian Tonic, il y a 28,7 grammes de sucre, soit 5,7 morceaux. Prendre une canette de Schweppes à la place d’une cannette de Coca-Cola n’est, pas forcément, un si bon choix. Le groupe japonais Suntory qui détient Schweppes a décidé de ne pas mettre d’aspartame dans ses boissons, mais du sucralose, un édulcorant artificiel qui n’a aucune calorie, mais qui serait cancérigène.

7up

Pour le 7Up, même constat que pour les autres boissons gazeuses avec 34,3 grammes de sucre, soit 6,9 morceaux. Mais il y a un point positif avec le 7up, c’est qu’il ne contient pas de caféine, et c'est une bonne chose puisque la caféine est une substance qui diminue l’absorption du calcium.