«Peau crépon» : de quoi s’agit-il et quelles sont les causes principales ?

Une «peau crépon» est une peau qui manque de collagène et d’élastine, et qui, par conséquent, devient fine et froissée. Voici quelles sont les causes de ce phénomène dermatologique.

On parle de «peau crépon» lorsque la surface externe de la peau devient fine, fragile, et froissée, comme du papier crépon. On a souvent tendance à confondre la «peau crépon» avec la peau vieillissante et sèche. Or, ces deux phénomènes sont distincts.

La «peau crépon» peut se développer partout sur le corps, particulièrement sur les bras, le cou, ou encore au niveau des yeux. Plus précisément, cette condition cutanée est due à un manque de collagène et d’élastine. Ces deux protéines structurelles travaillent ensemble et aident à maintenir la fermeté et l’élasticité de la peau.

C’est inévitable, avec le temps, le corps produit moins de collagène et d’élastine. Toutefois, l’âge n’est pas le seul facteur. L’exposition prolongée aux rayons UV ainsi que le tabagisme accélérèrent ce processus. La texture de la peau peut également devenir «crépon» à la suite d’une prise ou d’une perte importante et rapide de poids.

Que faire ?

Pour prévenir et ralentir son apparition, il est essentiel de bien hydrater sa peau, et surtout, de la protéger du soleil avec une crème solaire à indice adapté. Vous pouvez également compter sur plusieurs actifs, comme la vitamine C, l’acide glycolique, et le rétinol (crème corps et/ou visage).

Le rétinol est un dérivé de la vitamine A et favorise la production de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique. A noter que cette substance est photosensibilisant et rend ainsi la peau plus sensible au soleil. L’idéal est de l’appliquer le soir avant le coucher sur une peau propre et sèche.

Pour recevoir un traitement plus spécifique et avoir un diagnostic précis, il est préférable de consulter un dermatologue.