Nouvelle-Zélande : Un outil chirurgical grand comme une assiette retrouvé dans le corps d'une femme 18 mois après une césarienne

Une Néo-zélandaise qui a subi une opération par césarienne lors de son accouchement en 2020 s'est vue retirer un écarteur de plaie de son abdomen.

Une histoire pour le moins étonnante. Opérée par césarienne lors de son accouchement en 2020 à l'hôpital d'Auckland (Nouvelle-Zélande), une femme d'une vingtaine d'années a souffert de douleurs abdominales intenses la poussant à se rendre aux services d'urgences.

Après plusieurs examens et radiographies, aucune anomalie n'a été constatée. C'est finalement un scanner réalisé 18 mois après l'intervention initiale qui a permis de trouver un anneau rétracteur de plaie de 17 centimètres de diamètre qui lui a immédiatement été retiré.

Le Code des droits des patients enfreint

Si l'organisme Te Whatu Ora Auckland a affirmé après une première enquête qu'il «n'avait pas manqué de faire preuve de compétences et de soins raisonnables à l'égard de la patiente», Morag McDowell, commissaire Néo-zélandaise à la Santé et au Handicap, a estimé qu'il avait enfreint le Code des droits des patients, rapporte le journal britannique The Guardian.

«Il est évident que les soins prodigués ont été inférieurs aux normes appropriées, car l'écarteur n'a pas été identifié lors des contrôles chirurgicaux de routine, ce qui fait qu'il a été laissé dans l'abdomen de la femme», a déclaré Morag McDowell.

Anneau rétracteur de plaies exclu du décompte des instruments chirurgicaux

Lors de l'opération menée en 2020, le décompte de tous les instruments chirurgicaux utilisés dans la procédure n'avait pas inclus d'anneau rétracteur de plaies, selon le rapport de la commission.

Cela était certainement «dû au fait que l'écarteur d'Alexis ne pénètre pas complètement dans la plaie, car la moitié de l'écarteur doit rester à l'extérieur du patient et ne risque donc pas d'être retenue», a analysé une infirmière à la commission.

Morag McDowell, a recommandé au conseil de santé du district d'Auckland de réviser ses politiques en incluant les écarteurs dans le décompte des opérations chirurgicales. L'affaire a été renvoyée au directeur des procédures, qui déterminera si d'autres mesures doivent être prises.

Cette affaire survient alors que des chiffres montrent qu'entre 2021 et 2022 au Royaume-Uni, «291 corps étrangers» ont été retirés de l'intérieur des patients par les chirurgiens, a indiqué le Daily Mail.