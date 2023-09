Louane : qu'est ce que la diplacousie, ce trouble auditif dont souffre son compagnon Florian Rossi ?

En couple avec Louane, le compositeur Florian Rossi a révélé souffrir de diplacousie, un trouble de l’audition qui l’empêche de faire de la musique.

Florian Rossi, le compagnon de la chanteuse Louane, a confié dans sa story Instagram être atteint de diplacousie, un trouble de l’audition particulièrement handicapant pour le compositeur et instrumentiste, connu sous le nom de «P3GASE».

Aussi appelée «double audition», cette pathologie se traduit par la perception d'un son sous deux fréquences différentes. «En gros c'est quand l'oreille malade perçoit un son à une hauteur différente de l'oreille saine», a expliqué Florian Rossi, précisant que les symptômes se sont déclarés en juillet, à la suite d’une otite «qui a un petit peu dégénéré».

Une gêne handicapante

Ce dysfonctionnement auditif peut apparaître à la suite d’une forte otite, mais aussi d’une congestion des sinus ou d’excès de cérumen. Un traumatisme crânien, un bruit intense et certaines tumeurs peuvent également engendrer une diplacousie.

«C'est un symptôme qui n'est pas courant et donc ça peut faire très peur quand ça survient», a poursuivi le papa d'Esmée, 3 ans, fruits de ses amours avec Louane. Et depuis, il ne peut plus exercer son métier correctement.

«Vous pouvez imaginer la cacophonie et donc l'enfer que ça peut être», a-t-il déclaré. A cause de sa diplacousie, Florian Rossi, qui a notamment collaboré avec Kendji Girac, est dans l'incapacité «de faire de la musique, d'écouter de la musique, et d'être dans des endroits bruyants».

Heureusement, il existe plusieurs traitements contre la diplacousie et l’audition peut redevenir normale. D’ailleurs, Florian Rossi récupère peu à peu ses facultés auditives. Toutefois, a-t-il reconnu, il faut faire preuve de patience car «c’est assez lent».