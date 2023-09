Vaccination : voici le calendrier vaccinal mis à jour pour 2023

Covid, grippe, rotavirus... Le calendrier vaccinal de 2023 s'adapte à l'évolution des maladies. Et les déclarations du ministre de la Santé, du 21 août dernier, au sujet de l'émergence d'un nouveau variant du Covid-19, ont appuyé des modifications à cet agenda.

Bonne nouvelle pour les personnes souhaitant se faire vacciner. Le décret du 8 août 2023, a apporté quelques changements au calendrier vaccinal de cette année, qui avait aupravant été publié sur le site du ministère de la Santé, le 12 avril dernier. Une révision à prendre en compte alors que l'automne et l'hiver arrivent avec leurs lots de virus.

En plus des nouveautés qui avaient été apportées, comme l’extension de la vaccination contre les rotavirus à tous les nourrissons, cet arrêté autorise désormais les infirmiers et pharmaciens, à prescrire et à administrer les vaccins figurant au calendrier des patients de onze ans et plus.

Le schéma vaccinal était fixé à deux doses (à 2 et 3 mois de vie) pour le vaccin Rotarix, et à trois doses (à 2, 3 et 4 mois de vie) pour le vaccin RotaTeq.

Les vaccins concernés

Sur le même modèle que la grippe, la campagne de vaccination contre le Covid-19 commencera le même jour le 17 octobre prochain, sous réserve que la date ne soit avancée. En effet, comme l'a expliqué le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, le 21 août dernier, l'épidémie de Coronavirus a fait un retour remarqué cet été, notamment après la propagation d'un nouveau variant. Sa propagation est donc suivi de près. Cette campagne s'adresse en particulier aux personnes dites «à risques», autrement dit les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les adultes d'au moins 65 ans, mais également des personnes plus jeunes souffrant de maladies graves ou atteintes de comorbidités.

Les enfants sans comorbidité âgés de 2 à 17 ans révolus peuvent bénéficier du vaccin contre la grippe saisonnière. La Haute Autorité de Santé recommande l’usage du vaccin administré par voie nasale. Si celui-ci est indisponible, d’autres vaccins contre la grippe disposent d’une autorisation de mise sur le marché chez l’enfant, et peuvent être utilisés.

Le vaccin MenQuadfi complète, quant à lui, l’offre de vaccination contre les infections invasives à méningocoque de sérogroupe A, C, W, Y.

Les recommandations vaccinales, concernant les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b et à méningocoques, font aussi l’objet de modifications.

Pharmaciens et infirmiers habilités à prescrire et vacciner

Le principal changement amené par ce décret est à noter du côté des praticiens. Sont désormais habilités à prescrire et administrer les vaccins : les pharmaciens ainsi que les infirmiers. Ils sont maintenant autorisés à vacciner des patients âgés de onze ans au minimum.

Il y a tout de même quelques conditions à respecter. En effet, une formation est obligatoire pour assurer la vaccination. Celle-ci se base sur la capacité de prescription de vaccin. Durant environ dix heures, les pharmaciens et infirmiers apprennent toutes les bases qu'implique cette aptitude. À savoir, connaître chaque signe clinique, mode de transmission, fardeau épidémiologique et population à risque, d'une maladie. Mais également le calendrier des vaccinations, les informations relatives au vaccin à saisir dans le carnet de vaccination du patient et enfin de savoir toutes les conditions d'une prescription. La deuxième étape de cet apprentissage est l'administration du vaccin. Cependant, celle-ci ne concerne pas les infirmiers, puisqu'ils sont censés avoir appris cette pratique au cours de leur cursus.

D'autre part, si un praticien n'a pas suivi d'enseignement relatif à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d’une attestation de formation. Elle-même délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques, fixés par arrêté du ministre chargé de la Santé. Le praticien peut ainsi commencer la prescription de vaccins, à la réception de cette déclaration.

Depuis 2022, professionnels comme usagers peuvent renseigner les vaccinations réalisées dans le carnet de vaccination électronique inclus dans «Mon espace santé», et connaître les prochaines vaccinations prévues selon l’âge.