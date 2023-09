Santé : le curcuma serait aussi efficace que l’oméprazole contre l’indigestion, selon une étude

La curcumine, un composé naturel présent dans le curcuma, serait aussi efficace que l’oméprazole pour lutter contre les effets de l’indigestion, selon une étude thaïlandaise publiée dans le British Medical Journal ce lundi 11 septembre.

Un traitement naturel amené à se substituer au médicament. Le curcuma, par l’intermédiaire d’un de ses composés naturels appelé curcumine, a obtenu des résultats aussi probants que l’oméprazole pour lutter contre l’indigestion, d’après une étude thaïlandaise publiée dans le British Medical Journal ce lundi.

Louée pour ses vertus anti-inflammatoires et antimicrobiennes, la curcumine présente dans le curcuma est utilisée depuis de nombreux siècles comme remède médicinal, notamment en Asie du Sud-Est. Plus répandu dans les sociétés occidentales, le médicament oméprazole a pour vocation de réduire l'excès d'acide gastrique et d’agir ainsi directement sur les indigestions.

Ce dernier, agissant comme un inhibiteur de la pompe à protons (IPP), a néanmoins des effets négatifs en cas de prises répétées. Selon les chercheurs de l’étude, l’oméprazole peut entraîner à long terme un risque accru de fracture, des carences en micronutriments et un risque élevé d'infections.

Des essais probants pour le curcuma

En partant de ce constat, les scientifiques thaïlandais ont mené une étude clinique basée sur 151 patients de 18 à 70 ans souffrant de maux d'estomac récurrents et recrutés dans des hôpitaux thaïlandais entre 2019 et 2021. Ces derniers présentaient des niveaux d’indigestion similaires selon le score d’évaluation de la sévérité de la pathologie réalisé en début d’enquête.

Ils ont été placés dans trois groupes : un avec deux grandes gélules de 250 mg de curcumine à avaler quatre fois par jour puis une petite gélule factice. Un second avec une petite gélule de 20 mg d’oméprazole à ingurgiter chaque jour et deux grandes gélules factices quatre fois par jour. Le dernier groupe était composé de l’ensemble des indications mentionnées dans les deux premiers exemples.

Évalués après 28 puis 56 jours, les patients des trois groupes ont présenté une amélioration similaire de leurs symptômes. Cette première enquête sur le sujet, bien que limitée sur sa taille et le recul nécessaire pour en tirer des conclusions plus larges, a permis de constater les bienfaits du curcuma sur l’indigestion à court terme.

«Cet essai contrôlé randomisé multicentrique fournit des preuves très fiables pour le traitement de la dyspepsie (indigestion) fonctionnelle (…) Les nouveaux résultats de notre étude peuvent justifier l'utilisation de la curcumine dans la pratique clinique», ont conclu les chercheurs. Ce constat va donc ouvrir la voie à des études plus poussées sur cette thématique.