Voici les meilleurs dentifrices selon 60 millions de consommateurs

Pour qu’un brossage des dents soit efficace il faut avant tout un bon dentifrice. Dans son dernier numéro, 60 millions de consommateurs s’est penché sur cette question en passant au crible plusieurs références.

Tous les dentifrices ne se valent pas. Dans son numéro "spécial dents prévenir et soigner”, le magazine 60 millions de consommateurs a publié une enquête sur plus d’une douzaine de références disponibles en grande surface.

Et la conclusion est sans appel : certains tubes sont à mettre de côté en raison de leur composition jugée trop chimique. A la longue, certaines substances peuvent avoir des effets négatifs sur la santé.

A l’inverse, la rédaction a distingué plusieurs marques. C’est le cas par exemple du tube Soft bio de Carrefour (2,05€).

Il présente un excellent rapport qualité/prix et sa formule intègre des substances plus douces et moins irritantes que celles qui sont communément utilisées. Par ailleurs, ce tube est certifié Cosmos Organic (Ecocert), un label qui garantit l’absence d’ingrédients pétrochimiques (hors conservateurs autorisés).

La rédaction recommande également le dentifrice Elgydium dents sensibles (3,25€) mais aussi le gel bi-fluoré kids à destination des enfants âgés de 3 à 6 ans (2,5€).

Ce dernier tube contient 1.000 ppm de fluor, soit la dose préconisée par l’Union française de santé bucco-dentaire (UFSBD).

Enfin, en plus de bien choisir son tube il faut également utiliser la dose adéquate. D’après les experts interrogés par 60 millions de consommateurs, une dose «de la taille d’un grain de maïs pour les adultes et d’un petit pois pour les enfants est suffisante».