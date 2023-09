Santé : ces symptômes inquiétants qui peuvent être causés par le vapotage

Introduit pour la première fois en Europe en 2005, le vapotage est présenté comme une alternative au tabagisme et s’adresse essentiellement aux personnes voulant arrêter de fumer la cigarette classique. Néanmoins, la dépendance aux «vapes» peut provoquer des effets néfastes sur la santé.

Présenté comme une alternative moins nocive au tabagisme, la vape ne cesse de gagner en popularité en France auprès des fumeurs cherchant un moyen de réduire leur exposition aux risques liés aux cigarettes et aux effets liés à la combustion.

D’après les données publiées par Santé publique France en mai dernier, la France comptait environ 3 millions de «vapoteurs quotidiens» en 2022, soit 5,5 % de la population. Malgré ce succès rencontré auprès des fumeurs depuis son apparition en Europe en 2005, le vapotage peut tout de même provoquer des effets néfastes sur la santé. En réalité, ce n’est pas le produit en lui-même qui peut causer des problèmes, mais bien ses contenants, à commencer par la nicotine.

En effet, certains produits à vapoter peuvent contenir cette substance qui va rendre plus difficile l'abandon de la cigarette.

Hormis la dépendance, la nicotine est absorbée dans les poumons lorsqu’elle est inhalée. Ainsi, elle se déplace rapidement dans le sang et peut, donc, entrer dans le cerveau et dans les autres organes du corps, augmentant ainsi «à court terme la pression artérielle et la fréquence cardiaque dans les minutes et les heures qui suivent la consommation».

Diarrhée, problèmes respiratoires et maux de tête

Les produits de vapotage peuvent également déclencher l’irritation de la gorge et de la bouche, des maux de tête, une toux et des nausées. D’après un rapport publié par The Public Health Advocate de l’université américaine de Berkeley, et relayé par les Instituts nationaux de la santé aux États-Unis (NIH), les utilisateurs de vape pourraient développer une insuffisance respiratoire entraînant des tremblements, une dyspnée (un essoufflement soudain), des convulsions ou encore des maladies pulmonaires associées au vapotage (MPAV).

De plus, selon LAD bible, le vapotage peut provoquer un engourdissement de la langue ou encore la diarrhée. Concrètement, étant donné que les liquides à vapoter se déclinent en plusieurs gammes et saveurs, dont certaines sont très sucrées, les édulcorants artificiels présents dans les liquides peuvent engendrer la diarrhée s’ils sont consommés en grande quantité.