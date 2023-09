Sommeil : pourquoi il faut dormir dans le noir, selon une étude

Dormir la lumière allumée exercerait une influence directe sur notre sommeil : en plus de retarder l’endormissement, elle dérèglerait notre métabolisme. Voici pourquoi il est préférable de dormir dans le noir total.

Pourquoi la lumière perturbe le sommeil

Notre horloge biologique est directement liée à la lumière comme l’indique Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). «Cette horloge impose un cycle de vingt-quatre heures. Sa synchronisation se fait essentiellement grâce à la lumière : l’exposition la journée et l’obscurité la nuit influencent le processus», indique l’institut.

Il détaille le fonctionnement du cycle circadien. «La lumière captée par la rétine transmet un signal au système nerveux central qui synchronise l’horloge sur vingt-quatre heures». Elle influence aussi la production de mélatonine, l’hormone qui favorise notre sommeil. «L’exposition à la lumière le soir retarde sa production et donc l’endormissement», souligne l’organisme.

Ces observations complètent une étude pilotée par des scientifiques australiens de l'Université Monash. Menées sur 55 personnes, en 2019, les recherches ont révélé, notamment, que l’augmentation de l’éclairage altère la production de mélatonine, ce qui retarde l’endormissement. Lors de l'étude, les personnes exposées à un éclairement lumineux de 10 lux (équivalent à une liseuse) ont vu leur endormissement retardé de vingt-deux minutes.

Ceux confrontés à une intensité de 50 lux, correspondant à un éclairage intérieur classique, ont mis quant à eux, 109 minutes de plus pour tomber dans les bras de Morphée. Les chercheurs rappellent néanmoins que la sensibilité propre à chacun est aussi à prendre en compte.

Risque d'obésité, diabète et maladies cardiaques

Si la lumière perturbe la qualité de notre sommeil, elle peut aussi avoir des conséquences néfastes sur d'autres aspects de notre santé. D'après les chercheurs d’une étude publiée dans la revue scientifique américaine «Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)», en 2019, garder la lumière allumée la nuit augmenterait aussi les risques de développer une maladie cardiovasculaire et du diabète.

«Dormir dans une environnement même faiblement éclairé augmente la fréquence cardiaque et la résistance à l’insuline», indique la recherche. Dans ce cas précis, les personnes soumises à une lumière intense durant leur sommeil ont manifesté un repos de moins bonne qualité (mouvements oculaires...) ce qui est susceptible de favoriser l’hypertension.

Autre conséquence : la lumière nocturne nous ferait aussi grossir. Selon une autre étude parue dans le «Jama Internal Medecine», y être constamment exposé est susceptible d'augmenter notre indice de masse corporelle (IMC) de 10%.