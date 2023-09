Eczéma : voici les traitements les plus efficaces selon une récente étude

Selon une étude publiée par les chercheurs de l'Université de McMaster, certains soins se montreraient plus efficaces que d'autres dans le traitement de l'eczéma, une maladie cutanée qui touche des millions de personnes à travers le monde.

Des solutions pour lutter efficacement contre l’eczéma, aussi connu sous le nom de dermatite atopique. Des chercheurs de l’Université de McMaster, au Canada, ont publié le résultat d'une étude portant sur le traitement de l’eczéma, cette maladie cutanée qui toucherait au moins un Français sur trois au cours de sa vie.

Publiée le 6 septembre dernier dans The Journal of Allergy and Clinical Immunology, l’étude menée par les chercheurs canadiens avait pour objectif de comparer l’efficacité de près de 68 traitements et d’examiner plusieurs facteurs, comme la sévérité des démangeaisons, la qualité de vie ou les effets indésirables des produits.

Et d’après les résultats, trois traitements se sont montrés particulièrement efficaces sur les 43.123 participants à l’étude : le pimécrolimus, le tacrolimus et les corticostéroïdes de puissance modérée se sont révélés comme les traitements les plus efficaces face à l’eczéma.

Pour rappel, l’eczéma est une maladie chronique de la peau qui se traduit par l’apparition de rougeurs, de squames, avec des démangeaisons importantes qui ne font qu’empirer le développement de la maladie.