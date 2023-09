Glycémie : voici le type de riz qui augmente le plus le taux de sucre dans le sang

Même s'il permet de gagner du temps avec la cuisson, ce type de riz augmente rapidement le taux de sucre dans le sang, et donc l’index glycémique.

Alors que le riz cuit normalement en 20 minutes, certaines personnes préfèrent acheter du riz nécessitant 5 à 10 minutes de cuisson pour gagner du temps en cuisine. Mais en réalité, c’est une mauvaise habitude.

En effet, s’il y a bien un type de riz à éviter pour ne pas faire exploser sa glycémie, c’est le riz cuisson rapide. Comme l’affirme le docteur Jimmy Mohamed, «le riz à cuisson rapide est une catastrophe».

La particularité de ce riz est d’avoir des micro-fissures à l'intérieur du grain. De cette manière, l'eau entre plus facilement dans le grain et le riz cuit plus rapidement. Cependant, «plus la cuisson du riz est rapide, plus l’index glycémique va être élevé», affirme le médecin sur son compte Instagram.

Et pour cause, ce type de cuisson accélère également le temps de digestion. Le corps va transformer l'amidon en sucre plus vite. Résultat, le taux de sucre dans le sang va augmenter soudainement, créant un pic de glycémie, puis va redescendre tout aussi vite.

Autrement dit, vous allez avoir des fringales, voire un coup de fatigue et même une hypoglycémie. Pour réguler votre glycémie et permettre à l'oganisme de digérer normalement, privilégiez du riz à cuisson lente (20 minutes en moyenne).