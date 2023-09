Voici les 7 matières grasses les plus caloriques

Qu’elles soient d’origine animale ou végétale, les matières grasses, présentes dans les lipides, ne possèdent pas toutes les mêmes vertus et le même nombre de calories.

Si les lipides constituent une bonne partie de l’apport calorique de toute alimentation équilibrée, certaines matières grasses sont tout de même plus caloriques que d’autres.

L’huile

Souvent sujette à de nombreuses idées reçues concernant l’apport calorique plus faible dans l’une plutôt que dans l’autre, l’huile, peu importe laquelle, est la matière grasse qui en contient le plus : 900 calories pour 100 grammes. Riche en phosphore ou encore en vitamine E, elle permet tout de même de protéger le système cardiovasculaire contre le mauvais cholestérol, et ses acides gras ralentiraient le vieillissement cutané.

Le saindoux

Utilisé pour des préparations telles que les rillettes ou encore pour de la pâtisserie, le saindoux autrefois populaire dans les campagnes, est un corps gras issu du porc : il contient 880 calories pour 100 grammes. Moins calorique que l’huile, il est néanmoins composé d’acides gras saturés qui peuvent être à l’origine de diabète ou de troubles cardiovasculaires.

Le beurre

Même si beurre et margarine ont un apport en graisse plutôt équivalent, le beurre est assez riche : 100 grammes de beurre c’est 750 calories. Composé de lait, il contient néanmoins des vitamines A et des acides gras bons pour la santé.

La margarine

Réalisée à base d’huile végétale, la margarine, n’en n’est pas moins calorique : pour 100 grammes, elle contient entre 400 et 700 calories. Souvent utilisée comme substitut du beurre, la qualité de ses lipides varie en fonction de sa texture plus ou moins molle.

La crème fraiche

C’est la plus légère de toutes. Qu’elle soit épaisse ou liquide elle renferme 2 à 3 fois moins de corps gras que les autres matières grasses : en effet, 300 calories sont présentes dans 100 grammes. Résultat de l’écrémage du lait, elle peut être plus ou moins allégée.

L'HUILE DE COCO

L'huile de coco est devenue populaire ces dernières années, notamment pour ses bienfaits pour la peau et les cheveux. Cependant, elle est également très calorique : 862 calories pour 100 grammes. Bien qu'elle contienne des acides gras saturés, elle est également riche en triglycérides à chaîne moyenne (TCM) qui sont rapidement métabolisés par le corps.

LE GRAISSE DE CANARD

Très utilisée dans la cuisine du Sud-Ouest de la France, notamment pour confire des viandes, la graisse de canard est riche en calories : 800 calories pour 100 grammes. Elle est cependant reconnue pour ses acides gras mono-insaturés, similaires à ceux de l'huile d'olive, qui sont bons pour la santé cardiovasculaire.

Les matières grasses se cachent également dans les aliments sucrés et donc dans certains glucides. Mais attention, chasser les calories en éliminant les lipides n'est pas nécessairement la clé d’un régime hypocalorique.