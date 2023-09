Voici les 5 bienfaits de l'huile essentielle de tea tree

Originaire d’Australie, l’huile essentielle de tea tree, ou arbre à thé, est un produit multifonction à mettre dans sa trousse de secours et dans sa trousse de toilette. Voici 5 manières de l'utiliser.

Pour lutter contre l’acné

Antibactérienne et anti-inflammatoire, cette huile essentielle est un bon remède pour lutter contre l’acné. Elle régule la production de sébum, réduit l’infection, et assèche le bouton. Vous pouvez tout simplement appliquer une goutte d’huile essentielle sur un bouton à l’aide d’un coton-tige, ou l’ajouter à l’une de vos crèmes pour le visage.

Pour soigner les aphtes

Souvent localisés sur la muqueuse buccale, les aphtes sont généralement bénins. Mais ces petits ulcères buccaux n’en sont pas moins douloureux et désagréables. Pour s’en débarrasser rapidement, vous pouvez compter sur l’huile essentielle de tea tree. Il vous suffit de déposer une goutte sur la zone à soigner, 2 ou 3 fois par jour, pendant au moins 3 jours. Elle est également efficace en cas d'abcès ou de gingivites.

pour guérir un bouton de fièvre

En aromathérapie, cette huile essentielle est connue pour ses propriétés antivirales, antifongiques et antiseptiques. Elle est donc précieuse pour combattre les infections cutanées, comme les abcès, les furoncles, ou encore les boutons de fièvre. A noter que l'huile essentielle d'arbre à thé est contre-indiquée chez la femme enceinte de moins de 3 mois et aux enfants de moins de 6 ans.

Pour prendre soin de ses cheveux

Vous pouvez aussi l'intégrer à votre routine capillaire. Non seulement elle purifie le cuir chevelu, mais en plus, elle aide à traiter les problèmes de cheveux gras et de pellicules. Côté application, vous pouvez l’utiliser en soin avant-shampooing en mélangeant trois gouttes avec une huile végétale, ou bien verser 2 gouttes dans votre dose de shampoing.

Pour combattre les maux de l’hiver

N’hésitez pas à faire appel à elle pour stimuler votre système immunitaire et soigner les infections hivernales, comme le rhume, la sinusite, le mal de gorge, ou encore la bronchite. Vous pouvez mettre quelques gouttes sur un mouchoir et le respirer profondément, en propager dans l’air grâce à un diffuseur, ou encore diluer une goutte dans un peu d’huile végétale et masser votre thorax.