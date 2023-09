Punaises de lit : quel danger pour la santé ?

Face à la recrudescence des punaises de lits, notamment dans les lieux publics, l’inquiétude grandit. Représentent-elles un risque pour notre santé ?

Trains, cinémas, métro, restaurants… Ces dernières semaines les punaises de lits envahissent notre quotidien et sont une réelle préoccupation. Jeudi dernier, la mairie de Paris sommait le gouvernement d’agir allant jusqu’à évoquer «un problème de santé publique». En dehors de l’aspect invasif, y a-t-il de quoi s’inquiéter sur le plan sanitaire ?

Des atteintes dermatologiques et allergiques

De notre literie, aux canapés en passant par les tapis, les plinthes, les prises ou les fissures d’un parquet, dans nos intérieurs, ces petits insectes bruns se cachent partout et sont difficiles à déloger. Leurs piqûres (qui surviennent souvent la nuit) se regroupent par 3 ou 4. Localisées, notamment, sur le dos, les bras, les mains ou les jambes, elles sont susceptibles de causer des démangeaisons et des réactions allergiques.





«Elles sont principalement connues pour les atteintes dermatologiques et allergiques qu’elles occasionnent allant de la simple piqûre à des manifestations généralisées pouvant s’apparenter à une urticaire. La sensibilité d’une personne peut s’accroître si le nombre de piqûres augmente», détaille le ministère de la Santé et de la Prévention. Selon le Manuel MSD, ces démangeaisons peuvent être facilement prises en charge avec des crèmes contenant des corticoïdes et des antihistaminiques par voie orale.





Si elles ne transmettent pas de maladies, les punaises de lit peuvent également être sources d’anémie (diminution du nombre de globules rouges dans le sang) et de rares complications graves (réaction anaphylactique…). Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec rapporte aussi des cas rares d’éruption bulleuse ou d’impétigo.

Un Impact psychologique à ne pas négliger

L’autre danger engendré par la punaise de lit est l’impact sur notre santé mentale. Troubles du sommeil, anxiété, stress, isolement social… La présence de l’insecte peut sérieusement nous miner.





L’an dernier, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) révélait que 11% des foyers français avaient été infestés par des punaises entre 2017 et 2022.