Carla Bruni révèle avoir été atteinte d'un cancer du sein et incite à se faire dépister

Alors que le mois d’octobre est consacré à la prévention du cancer du sein, Carla Bruni a pris la parole pour inciter les femmes à se faire dépister, révélant avoir été elle-même atteinte par la maladie.

«Faites vos mammographies. Il en va de vos vies», a posté l’ancienne Première dame, ce mercredi 4 octobre, sur son compte Instagram, s’associant à la campagne de prévention Octobre Rose. L'occasion pour Carla Bruni de révéler, dans une vidéo, avoir dû elle-même affronter la maladie il y a quatre ans. Une prise de parole inédite, après avoir «longtemps hésité», explique-t-elle, mais qu'elle veut mettre au service des autres.

«Il y a quatre ans, j’ai été diagnostiquée d’un cancer du sein. Chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie, je parcours le chemin habituel pour traiter ce genre de cancer. Mais j’ai eu de la chance, mon cancer n’était pas encore agressif», explique-t-elle. Avant d'ajouter : «Pourquoi mon cancer n’était-il pas agressif ? C’est parce qu’il n’ a pas eu le temps de le devenir...», souligne l'épouse de Nicolas Sarkozy.

Sans contrôle, carla bruni aurait dû subir une mastectomie

Le rôle du dépistage est essentiel souligne alors l'ex-mannequin phare des années 1990. «Car chaque année à la même date j’ai fait une mammographie. Si je n’avais pas fait cela, je n’aurais plus de sein gauche aujourd’hui», insiste-telle.

Pudique à propos de sa maladie, elle précise ne pas avoir pris la parole pour «livrer les détails de (sa) santé», «cela me répugne et j’ai longtemps hésité avant d’en parler», précise Caral Bruni, avant de conclure : «Si je fais ce post, c’est pour vous livrer un seul message, mais un message fondamental pour toutes les femmes qui me liront : faites vos mammographies chaque année».

Pour mémoire, le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme. Détecté tôt, il est guéri dans 90 % des cas, rappelle la ligue du cancer sur son site. Toutefois en France, 1,3 million de femmes de 50 à 74 ans n’ont jamais participé à un dépistage du cancer du sein.